Nevhodné vložky, zámky z tržnice. Největší chyby při zabezpečení domu

Dokládají to i statistiky – jen v loňském roce způsobili zloději vloupáním do domů, chat a chalup škodu ve výši 237 milionů. Například podle posledního průzkumu Generali České pojišťovny se ukázalo, že na chalupách mají Češi nejčastěji nářadí (85 % případů), hodnotné vnitřní vybavení (85 %), zahradní techniku (76 %) a zahradní nábytek (70 %).

Jde tedy o položky, které samy o sobě mohou dosahovat statisícových částek. Hned 55 % chalupářů uvedlo, že na chalupě mají také vybavení pro odpočinek a relax – typicky bazény, grily, trampolíny. Stejné procento z nich má na chalupě umístěné prvky zahradní architektury, jako jsou pergoly, terasy, zahradní domky nebo skleníky.

Jaké jsou nejčastější prohřešky a jak se jich vyvarovat? Projděte si následujících deset položek a zkontrolujte, zda jste před každou z nich obstáli se ctí. Pak můžete být v poklidu.



1. Neřešíme typ zámku

Mnoho lidí neřeší kvalitní zabezpečení, protože se domnívají, že zloděj se dovnitř dostane bez ohledu na druh zámku. Právě zámek ale rozhoduje o tom, zda bude zloděj při pokusu o vloupání úspěšný.

Při výběru nám pomohou takzvané bezpečnostní třídy, v nichž jsou zámkové vložky certifikované a které udávají, jakému pokusu o překonání zámek odolá a jak dlouho vydrží.

„Pravidlo pěti minut říká, že pokud se zloděj za tuto dobu nedostane do objektu, svůj pokus většinou vzdá,“ upřesňuje Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz. Proto by na dveře by měl patřit zámek ideálně ve třetí nebo ještě lépe ve čtvrté bezpečnostní třídě, který zvládne vzdorovat zkušenému zloději po delší dobu, a to i přes použití páčidla a dalšího mechanického nářadí.

2. Zabezpečujeme jen hlavní dveře

Hlavní vchodové bezpečnostní dveře, které jsou téměř nedobytné, vybavené zámkem s vysokou třídou odolnosti. Dušička má pokoj. Ale k tomu boční vchod s jednoduchou zámkovou vložkou a otevřená sklepní okénka.

Jednou z nejčastějších chyb při zabezpečování majetku je podcenění ochrany všech přístupových cest, zejména oken. Zloději přitom nechodí jen předními dveřmi, právě naopak.

Proto je třeba zabezpečit všechny dveře, kterými se lze dostat do domu. Nezapomínejte ani na okna, která lze vybavit bezpečnostním kováním a fóliemi.

3. Podceňujeme trvanlivost závor a petlic

Ačkoliv petlice patří mezi klíčové součásti zabezpečení zejména u rekreačních objektů či chalup, často se na její výměnu zapomíná. Výjimkou nejsou ani desítky let staré zrezlé závory či petlice, které se stále objevují na mnoha vratech, garážích nebo zahradních domcích.

Nefunkční petlici přitom může zloděj snadno vytrhnout nebo urazit, a v takovém případě nepomůže ani to, že zámek na petlici byl nový.

Stejně jako u vložky ve dveřích bychom i při výběru závory nebo petlice měli sledovat bezpečnostní třídy nebo kvalitu materiálů. Kvalitní petlice a závora odolá daleko více pokusům o vyražení, a navíc si poradí i s výkyvy počasí.

Nestane se tak, že se v zimě nebudete moct dostat do kůlny pro dřevo nebo vám petlice po vydatných deštích zrezne pár týdnů po zakoupení.

4. Nosíme zbytečně moc klíčů

Doby, kdy byl od každých dveří jiný klíč a svazky nás tížily v kapse, už jsou naštěstí pryč. Výrobci zabezpečení nabízejí systém hlavního a generálního klíče, který práci se zabezpečením výrazně usnadní.

Můžeme stejným klíčem odemykat dveře od domu i od chalupy, a zároveň snadno nastavit, které dveře si svým klíčem odemkne třeba náš potomek nebo roztržitý senior. Pohodlně tak ohlídáme, kam má kdo z rodiny přístup, a pokud dítě klíč ztratí, vyřadíme ho jednoduše ze systému.

5. Nekonzultujeme s odborníky

Přesvědčení, že na zabezpečení běžného rodinného domu není nutná konzultace s odborníkem, je u mnoha lidí stále zažitá. Odborník přitom dokáže poradit, co vše je nutné zabezpečit, upozorní na rizika jednotlivých přístupových cest a poradí, jaký typ zabezpečení vybrat.

„Do komplexního zabezpečení domu bychom měli investovat ideálně 2–3 % hodnoty majetku, který chráníme. Neměli bychom také zapomínat, že zabezpečení nejsou jen elektronické alarmy a kamerové systémy. V první linii proti zloději bude vždy stát kvalitní mechanický nebo mechatronický výrobek,“ upřesňuje Neuvirt.:

Odborník nám dokáže poradit a vhodně nakombinovat zabezpečení tak, abychom za něj neutráceli zbytečně, takže se konzultace vyplatí. Impulzivního nakupování zámků bez rozmyslu bychom se rozhodně měli vyvarovat.

6. Nevyužíváme terciární zabezpečení

Zloději, který se dostane do domu, bychom neměli zbytečně ulehčovat práci. Kromě zámků a petlic chránících vstupy do domu, můžeme zvýšit ochranu majetku i takzvaným terciárním zabezpečením.

Jde vlastně o zabezpečení samotných věcí a objektů uvnitř domu. V praxi to znamená ukrýt cennosti například do boxů, skříněk nebo trezorů, které lze uzamknout bezpečnostními systémy nebo mechanismy typu X Safety Box.

Většinou jsou tvořeny pevnou částí, která se připevní na strop, střechu či podlahu, a poté se k ní připevní pevný řetěz z oceli, který zloděj mechanicky nepřekoná. Hodí se tak k uzamčení nářadí, ale i kočárku, kol či motorky v garáži.

7. Kupujeme zámky z tržnice

Ve snaze ušetřit vybavují lidé své domy zámky, které mají ke kvalitnímu zabezpečení daleko. Často jde o zboží pochybné kvality ze zahraničních e-shopů, případně z tržnic. Takový zámek může majitele hodně potrápit – od zasekávání přes poškození dveří až po vyloupení.

U kvalitní zámkové vložky by nám měl prodejce být schopný doložit certifikát, který potvrzuje, že zámek splňuje dané parametry kvality. Toho se u podezřele levných výrobků ze zahraničí nedočkáme, navíc nám jejich použití může zkomplikovat pojistné plnění v případě vloupání.

8. Zapomínáme na kování

Bezpečnostní kování stojí při zabezpečování domu často na okraji zájmu. Přitom zvyšuje zabezpečení a ochranu, kterou poskytuje zámek.

A naopak – uvolněné nebo poškozené kování může zloděj snadno vytrhnout. Problémem může být i kování, ve kterém zámek přesně nesedí, a ztrácí tak svou bezpečnostní funkci.

Kování proto vybíráme tak, aby mělo podobný stupeň ochrany jako zámková vložka a ideálně i bezpečnostní dveře. Před nákupem je vhodné se podívat i do pojistné smlouvy, abychom si ověřili, že vybraný produkt splňuje podmínky stanovené pojišťovnou.

9. Vystavujeme majetek

Zloději si svůj cíl vytipovávají předem, mnoho lidí jim ale ulehčuje práci tím, že cenné věci zůstávají na dohled zvědavých očí. Zloděj pak po obhlídce přesně ví, zda má případná loupež smysl, a do které místnosti by se měl vydat.

„Měli bychom mít na paměti, že pro zloděje je klíčovou veličinou čas a každá naše neopatrnost mu přidává sekundy navíc. Cennosti v domě bychom proto měli vždy schovávat, nevystavovat je proti oknům, případně přes ně přehodit například starou deku,“ doplňuje Neuvirt.

Samostatnou kapitolou je pak naše přílišná otevřenost na sociálních sítích, kam se tipaři v posledních letech přesunuli.

10. Neblafujeme

Kromě kvalitního zabezpečení nám při ochraně majetku mohou pomoci i tipy a triky, které mohou zloděje odradit. Vyplatí se je použít především při delších cestách mimo domov nebo na chatách a chalupách, kam nejezdíme často.

Využít můžeme dálkově ovládané spínače světel, sáhnout lze v dnešní době i po elektronickém alarmu, který napodobuje psí štěkot. Dobře poslouží i atrapy kamery, které už umí velmi věrně napodobit opravdovou kameru se záznamem.

Dobrým „zabezpečením“ je také všímavý soused, který nám v době dovolené může vybrat schránku, odmést sníh nebo zkontrolovat pohledem okna a dveře. Ale pozor, blafovat nemůžeme ve všem. Minimálně kvalitní mechanickou bezpečnost musí mít daný objekt vždy.