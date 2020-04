Chalupy se mění na trvalá bydliště. Nepodceňujte jejich zabezpečení

Nouzový stav, omezení pohybu a možnost práce z domu vedly tisíce obyvatel k úprku z měst do přírody a na venkov, kam by za normální situace odjížděli až v létě. Chalupy se staly pomyslným druhým domovem na několik měsíců. Přitom stálá přítomnost není zárukou bezpečnosti. Občas se musíte i tak vypravit na nákup a nechat objekt bez dozoru.

Majitelé tomu uzpůsobili i jejich vybavení, když si kromě počítačů, tiskáren a další pracovní elektroniky s sebou často přivezli i televize, herní konzole, stereo nebo kuchyňské roboty a kávovary.

„Někteří lidé se na chalupu de facto přestěhovali a rázem tak zvýšili hodnotu jejího vybavení o desítky až stovky tisíc korun. Bohužel tomu nepřizpůsobili zabezpečení objektu, který se kvůli navezené drahé elektronice a domácím spotřebičům stal pro zloděje obrovským lákadlem,“ upozorňuje Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz. Základní zabezpečení chalupy přitom není nijak finančně náročné.

Co oči nevidí

Jedním ze základních zabezpečovacích pravidel je nepřitahovat zbytečnou pozornost. Zloději si objekty vytipovávají předem, a pokud uvidí velkou plazmovou televizi naproti oknu, notebook položený na stole pod třešní a značková kola pohozená na trávníku, vytuší šanci.

Proto všechny cennosti důsledně uklízejte a zamykejte, i když si jen odběhnete do blízkého obchodu nebo provětrat hlavu do lesa. Pokud musíte z chalupy na pár dní odjet, odvezte dražší věci s sebou, nebo je schovejte mimo dohled.

Dobře poslouží třeba stará deka nebo větší uzamykatelná bedna. V dílně či garáži pak můžete využít bezpečnostní systémy typu X Safety box, které se dají pevně připevnit na podlahu, strop či zeď a pomocí řetězu s nimi zabezpečit volně stojící předměty, jako je třeba bedna s nářadím, kola, motorka, ale i míchačka nebo kolečko.

Neodkládejte kontrolu zámků

Mnoho chalup stále chrání staré visací zámky a vchodové dveře na starou petlici. Kontrola všech zámků by přitom měla být první věcí, kterou po příjezdu na chalupu po zimě uděláte a ideálně ji opakujte několikrát během roku.

Pyramida bezpečnosti odolnosti zámků

Kromě hlavních vstupních dveří nezapomeňte na boční a zadní vchody do chalupy a dveře do sklepa či garáže. „Na dveře patří bezpečnostní cylindrická vložka, bezpečnostní závora či odolná petlice s kvalitním certifikovaným visacím zámkem a je jedno, zda se bavíme o dveřích k bytu nebo do chalupy. Pokud sáhneme po zámku či vložce s certifikací ve 3. nebo 4. třídě odolnosti, zloději výrazně ztížíme práci. Známé pravidlo pěti minut totiž říká, že když se zloději nepodaří dostat dovnitř do pěti minut, pokus o vloupání pravděpodobně vzdá,“ dodává Neuvirt.

Kvalitní zámek nám může „koupit“ pomyslnou výhodu a zloděje poslat pryč či k hůře zabezpečené chalupě.

Nezapomeňte na další přístupové cesty

Stejnou kontrolu jako dveře si zaslouží i veškerá okna – prohlédněte kování, dotáhněte uvolněné kličky a zkontrolujte skleněné výplně. Investovat můžete do uzamykatelných kliček či bezpečnostních folií, které se hodí třeba u oken do garáže nebo sklepních okének.

Nezapomeňte také na sklepní dveře v domě, které bývají často opomíjené. Pokud se do sklepa zloději protáhnou okénkem, tak mají mnohdy cestu celým domem volnou.

Dobrou službu udělá nejen kvalitní cylindrická vložka a odpovídající bezpečnostní kování. V případě starých dveří, které třeba nejdou ani pořádně dovřít, vypomůže visací zámek a petlice.

Nepodceňujte petlice

Právě petlice jsou často podceňované. Hlavně ty starší už neplní svůj účel, i když máte sebelepší visací zámek, tak je vám k ničemu, pokud je zloděj schopný ho vytrhnou i s petlicí.

Alternativou můžou být takzvané závory, které jsou vhodné i na dvoukřídlá vrata. Speciální konstrukce kryje tělo zámku, aby nešlo poškodit mechanicky, a samotnému otevření pak brání i dvě ocelová ramena.

Dobrá petlice nebo závora patří mimo jiné i na kůlnu či zahradní domek. Zloději často „jdou“ po zahradní technice, nářadí a sportovním vybavení, které najdou právě v hůře zabezpečených zahradních objektech.

Na závěr zkontrolujte vchodovou branku a vrata, kam instalujte opět závoru nebo petlici s visacím zámkem. Vybírejte takový, který snese výkyvy počasí a nestane se vám, že po prvním dešti zrezne, nebo se bude zasekávat.

Zloději se v zámcích a bezpečnostních systémech samozřejmě vyznají, takže čím lepší zámek použijete, tím je vetší šance, že je odradíte už od pouhých pokusů o vloupání.

Poradit se zabezpečením vám může kromě prodejce zámků nebo přímo jejich výrobce i bezplatná aplikace pro chytré telefony „Zabezpečte se“ či projekt Bezpečná země, což je akce Cechu mechanických zámkových systémů, který spolupracuje s Policií ČR a Ministerstvem vnitra ČR.