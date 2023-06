Maso ze zkumavky na pultech už za dva roky? Uleví to přírodě, říká expert

Jste profesí právník. Proč jste se rozhodl věnovat tak novému oboru, jako je kultivace masa?

Právu jsem se nikdy profesně nevěnoval, kromě několika soudů, které jsem v rámci svého mezinárodního podnikání vedl proti státu jak u nás, tak v zahraničí. O výrobě umělého masa mi v roce 2019 řekl kamarád, a přišlo mi to zajímavé. Do té doby jsem slyšel jen o rostlinných náhražkách, ale umělé maso živočišného původu bylo něco nového. Poradil jsem se o tom se synovým kamarádem, který studoval biologii, a půl roku jsme jen zjišťovali, zda je to vůbec možné a co by to obnášelo. Začali jsme úplně od nuly.

Chuť by mělo mít stejnou jako normální maso, protože vzniká ze svalových buněk zvířete. Zatím je těžké docílit stejné struktury, takže bude mít pravděpodobně konzistenci mletého masa.