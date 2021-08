Originální pivní polévka, jak ji vaří zvoník a regenschori ze Strakonicka

Hutná horká pivní polévka není zrovna letním pokrmem. Ale po celodenní štrapáci s rozdováděnými dětmi přijde navečer vhod. A když se podaří, může být až návykovou chuťovkou.

Své o tom ví gurmán Lukáš Peška, který ji připravoval při svém pobytu v jihočeské Štěkni. Zveřejňujeme recept v jeho originálním podání.

Pivní polévka podle Pešky

Polotmavé třináctistupňové pivo Klostermann je chutné nejen jako nápoj, ale též coby základ pro pivní polévku.

„Nakrájej cibuli a osmaž ji na másle. Přidej hladkou mouku a dostatečně opraženou jíšku zalij čtyřmi Klostermanny. Vraž do toho pět lžic cukru a přiveď k varu. Do vroucího piva vmíchej třetinku litru sladké smetany, v níž jsi předtím byl rozkvedlal dva žloutky. Trochu smetany si ponechej pro případné zahuštění,“ popisuje svůj recept.

Osolit, opepřit, dochutit sušeným zázvorem a citronovou kůrou. „Zdá-li se ti polévka příliš řídká, použij zbytek smetany se špetkou mouky a důkladně povař,“ radí.

Na úplný závěr vpravte do polévky za stálého kvedlání dosud čekající bílky z oněch dvou vajec. Podávejte ozdobené nasekanou pažitkou a s chlebem.

Jednoduchá a rychle připravená krmě nabídne netradiční vůni i chuť a příjemně zasytí. Necháte-li si navíc doušek Klostermanna na zapití, neprohloupíte.

Takto se podělil Lukáš Peška o svoje zkušenosti na sociálních sítích. Jen je třeba dodat, že pokud nemáte Klostermanna z jihočeského Měšťanského pivovaru Strakonice po vzoru originálního receptu, sáhněte po jiné dobré regionální polotmavé třináctce.

Na pivní polévky existují „stohy“ receptů. Některé počítají i s tím, že do vařícího piva nastrouháte chléb. A například Kluci v akci začínají cibulkou, do které nastrouhají zázvor, jen místo třináctky na zalití používají desítku.



Staročeská plzeňská varianta dokonce počítá i s kousky hovězího. Z toho je vidět, že variant je hodně a liší se rodina od rodiny a kraj od kraje. A jak ji vaří v Mnichově, kraji piva?

Mnichovská pivní polévka

Suroviny:



2 polévkové lžíce másla

1 litr světlého piva

sůl

pepř

cukr

1/2 čajové lžičky mletého kmínu

na špičku nože mletý muškátový oříšek

šťáva z jednoho citronu

2 žloutky

100 g šunky

4 polévkové lžíce krutonů

Postup:

V hrnci rozehřejeme máslo, přilijeme pivo, přidáme sůl, pepř, trochu cukru, kmín, muškát a citronovou šťávu. Směs necháme přejít varem, zamícháme a stáhneme z plotny.

Rozkvedláme žloutky ve smetaně a vmícháme je do polévky (ne do vroucí, jinak by se žloutek srazil!).

Polévku podáváme s krutony nebo s osmaženou houskou.