Vypustit vodu, zachránit zásoby, seřídit okna. Šest rad, jak přežít mrazy

Vylijte všechny zbytky vody

Všechny ventily směřující do exteriéru by měly být vybaveny odvzdušňovacím ventilem.

Je běžné, že na terase po létě zapomeneme květináče a různé keramické nebo porcelánové nádoby. Umístěte je dovnitř, než se zmrzlá voda rozpustí, vylijte ji a pak nádoby umístěte někam pod kůlnu nebo garáže.

Většina majitelů mívá vyvedený přívod vody na zahradu nebo terasu. Při dlouhotrvajících mrazech se zámrzná teplota posouvá dovnitř zdiva, a kdyby voda zamrzla a roztrhla trubku právě tam, mohlo by se stát, že po opadnutí mrazů by začalo zatékat dovnitř zdiva. Pak by nezbylo, než vadné potrubí vysekat a vyměnit.

Pro tento případ se používají speciální ventily uvnitř domu, které by se měly před příchodem zimy uzavřít a nechat odvzdušnit. Tím se vypustí zbylá voda z trubek a tím je nebezpečí zažehnáno.