Kutilové už zase úřadují. Už ne pro radost z práce, ale aby ušetřili

Vyplývá to z letošního průzkumu Buřinky od České spořitelny. Devadesát procent lidí v Česku se považuje alespoň za částečně šikovné. A ověřili si to v době vládních opatření související s covidem-19.

Tehdy se stáhli na zahrady, do svých domácích garáží nebo dílen a věnovali se buď kutilství jako takovému, řešili různé opravy domů nebo vyráběli vybavení do domácností. Ostatně mnohé projekty, které jste posílali do soutěže Kutil iDNES.cz vznikaly za kovidové doby.

Kutilové se během pandemie dovybavili

Začalo to být znát i na tržbách e-shopů, což byla tehdy jediná možnost, jak sehnat dílenské zboží. V té době se mnozí kutilové dovybavili vším potřebným pro domácí dílnu.

„Během přísných koronavirových opatření jsme zaznamenali extrémní zájem o různé nářadí pro kutily, jako jsou vrtačky nebo pily. Zákazníci se pouštěli do menších či větších úprav domovů, což jsme viděli na nárůstu prodejů kutilského sortimentu obecně. Velkým trendem bylo multifunkční nářadí, se kterým je možné díky různým nástavcům vrtat, brousit nebo řezat. Dařilo se také žebříkům a vrtacím kladivům,“ uvádí mluvčí e-shopu Mall.cz Pavla Hobíková.

Domácí opravy jako levnější varianta

Průzkum Buřinky také ukázal, že 72 % lidí vnímá podomácku provedenou práci jako levnější variantu než platit odborníkovi. Kvůli zvyšujícím se životním nákladům si také kutilové raději věci opraví, než aby koupili nové.

„Zlaté české ručičky“ tak kromě nového nábytku nebo přivrtané poličky do domácnosti přináší soběstačnost a finanční úsporu. Prvotní investici je nezbytné vložit jen do správného vybavení.

V základní výbavě kutilů obecně nesmí chybět kladivo, klíče všeho druhu, šroubováky, kleště a pilka na dřevo. Při výrobě nábytku je pak zpravidla potřeba také vrtačka a bruska. A samozřejmě materiál.

„Rozumný kutil však nespoléhá jen sám na sebe. Například opravu vodovodu nebo manipulaci s elektroinstalací,je vždy lepší nechat na odbornících. Před začátkem větších samostatných domácích pracích je také dobré myslet na dobré pojištění,“ upozorňuje mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová.

Po pojištění domů a domácností eviduje Uniqa v posledních dvou letech vyšší poptávku. Součástí může být i užitečné připojištění Kutil pro úrazy vzniklé právě při domácích a zahradních pracích všeho druhu.

Svépomocí je možné i seřídit okna nebo vyčistit komín

Vlastními silami je možné si doma také zkontrolovat stav oken nebo dveří, které vyžadují pravidelnou roční údržbu. Je nutné prohlédnout těsnění, zda někudy neprochází vzduch zvenčí, případně koupit a aplikovat nové. Vhodné je také jednou za rok promazat pohyblivé částí kování, zejména u mechanismu posuvných dveří.

U zdrojů tepla do 50 kW lze samostatně provádět i čištění komína, čímž lze ušetřit několik stokorun ročně. Stačí mít kominický strojek s lanem a „sluníčkem“ nebo set se štosákovým kartáčem a nastavitelnou tyčí.

Každoroční odbornou kontrolu komína ale smí provádět pouze vyučený kominík, majitel nemovitosti je povinen mít od něj vypracovanou písemnou zprávu o provedení kontroly. Ideální doba kontroly komínu je před začátkem topné sezony, nebo naopak hned po ní.

„Kominík, který pracuje zodpovědně, přijede správně vybaven – kromě jiného má například endoskop nebo speciální komínovou kameru. A kontrola komínu málokdy zabere méně než 30 minut,“ říká Pavel Ulrich, obchodní ředitel výrobce a distributora komínů Almeva.

Vlastníkům nemovitostí, kteří kontrolu zanedbají, hrozí pokuta od Hasičského záchranného sboru. Pro právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu ve výši až sto tisíc korun.

U běžných majitelů nemovitostí se ale po razítku od kominíka většinou ptá až pojišťovna, a to v případě, kdy už je oheň na střeše. Pokud ale majitel domu, jenž byl zachvácen požárem od komínu, nepředloží pojišťovně maximálně rok starou kontrolu, může z pojistného plnění dostat jen jeho část.

„Dojde-li k požáru od komínu, který poškozený uplatní u své pojišťovny, zkoumá se vždy příčinná souvislost mezi závadou na kouřovodu a vznikem škody, popř. jejím rozsahem. Klientovi je pojistné plnění kráceno jen v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu (pronajímatel),“ dodává Eva Svobodová.