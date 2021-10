Pohromy v domácnosti. Rady, jak předejít havárii vody a kde hledat jističe

Češi a Moravané jsou mistři improvizace, ale to neznamená, že bychom se měli pouštět s nářadím v ruce do všeho sami. Rozhodně nelze doporučit třeba zásah do rozvodu plynu, zato nahodit pojistky by měla být hračka. Tedy za předpokladu, že víte, kde je hledat. Totéž platí o uzávěrech vody a plynu. Kutilství, stručně řečeno, není v případech domácích havárií namístě, základní znalosti a rychlé posouzení situace ano.