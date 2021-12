Energetika bude křehčí. Chytré domácnosti proto mají smysl, říká expert

Co si mám vlastně pod pojmem chytrá domácnost nebo chytrý dům představit?

Chytrá domácnost nebo chytré domy jsou dnes docela široký pojem. Jednoduše jde o zvyšování komfortu bydlení pomocí automatizace a řízení některých komponentů a procesů vašeho bytu nebo domu. Dá se do toho samozřejmě počítat i to, když si v nějakém elektronickém obchodě koupíte třeba bezdrátové termo hlavice na radiátory, které ovládáte na dálku.

Nebo například chytré žárovky. Všechny tyhle „kutilské sady“ si při troše zručnosti může každý nainstalovat v domácnosti sám. No a pak je tady možnost sofistikovaného komplexního řešení, jež se hodí většinou do novostavby nebo pro kompletní rekonstrukci domů, které dělá nějaká projektová firma na míru. Na to se specializujeme my. Limity jsou jenom takové, jaké si vy představíte.