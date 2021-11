Ovoce z moderních zahrad ztrácí na chutích. Jak se vrátit ke starým odrůdám?

Ovocné stromy do krajiny patří, dodávají jí nezaměnitelnou tvář a charakter. Patří nejen do sadů a zahrad, ale i do našich životů a vzpomínek – houpačka na třešni nebo na ořechu, lezení po větvích, úkryt v korunách… Vybavujeme si chuť jejich plodů – čerstvě utržených, ale i těch zpracovaných: sladký džem na palačinkách, kompot k nedělnímu obědu.

Pokud koupíte pozemek se stromy, určitě je není potřeba hned pokácet. Počkejte na první úrodu a pokuste se zjistit, jaké mají vaše stromy vlastnosti a hlavně přednosti. Odolnější krajové odrůdy už dnes nikde nekoupíte. Bruno Jakubec záchranář stromů