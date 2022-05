VIDEO: Jste závislí na deskových hrách? S herním stolkem je nepobryndáte

Tentokrát si vymyslel, že vyrobí takzvaný herní stolek. Měl by posloužit pro hraní deskových her, karet, když přijdou kamarádi. Ale fantazii se meze nekladou. Co když máte „rozeskládané“ obří puzzle? Nemůžete jimi zablokovat celý jídelní stůl.

Nosek pro stavbu stolku vybral vysloužilý jídelní stůl, který vyhrabal na půdě. Cílem bylo upravit ho tak, aby byl potažený plátnem podobně jako jsou karetní stoly v kasinu. Navíc si vymyslel fintu, aby zabránil znečištění plátna „kolečky“ od nápojů, které se při hře občas zvrhnou.

Proto do každého rohu chtěl pro každého hráče zapasovat box na nápoje, a tím snížit riziko karambolu. Tím zároveň rozehrál partii pro každého kutila, protože podobná výzva přináší hodně problémů, jak se s ní popasovat a správně naměřit a pospojovat nově přidaný materiál.

Starý stůl vychází z klasické koncepce, kdy je horní deska připevněná na rámu. Aby nachystal boxy na nápoje, bylo třeba odříznout rohy stávajícího rámu. Míra zvolil 13 a 16,5 cm, aby se do boxu vešly i větší sklenice.

Staňte se kutilem iDNES.cz Pošlete příspěvek, kde popíšete výsledek své tvorby a k tomu přiložte několik fotografií. Zveřejněné příspěvky oceníme honorářem. Úvodní článek k výzvě najdete ZDE, přímý odkaz k zaslání příspěvku ZDE.

Do vyříznutých rohů se pak vloží nové sešroubované odřezky prken, které pak vytvoří „budku“ pro sklenice napájející hráče. Nakonec pak stačí připevnit nohy a potáhnout desku plátnem, a hráčský stolek máte hotový.

Celý postup vidíte na videu.