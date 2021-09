Co máte na ruce?

Rolexky.

Takové klišé! Jak to, že nemáte primky, které propagujete, kudy chodíte?

Primky jsem nosil řadu let, když jsem dělal v Eltonu. Vydrželo mi to ještě dva tři roky po mém odchodu v roce 2015. Pak jsem si řekl, že si udělám radost. Začal jsem se rozhlížet po nějaké prestižní zahraniční značce a zvolil jsem tuto.