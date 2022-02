VIDEO: Mistrem dílny se stal Michal. Zabodoval plechovou fontánou

Téma dnes přinesla Eliška Kaplicky Fuchsová, kurátorka, která rozvíjí odkaz architekta Jan Kaplického, ale i závodní plavkyně milující vodu. A s tím souvisí i úkol, který finalistům přinesla.

„Chtěla bych, abyste vytvořili krásné vodní dílo, které by rád každý viděl třeba na své zahradě, ale třeba i na náměstí,“ upřesnila své zadání. „Užijte si to a dokažte, že mimo těch řemeslných schopností, které máte, ve vás dřímá i kus umělce,“ naléhala.

Ve vyměřeném časovém limitu několika hodin by takovýto úkol neměl jedinec šanci splnit. Proto se v posledním dílu Mistrů dílny zapojili teď už vyřazení členové soutěže.

Tentokrát už v jiné roli. Měli být „k ruce“ svým šéfům a plnit jejich vizi. A finalisté se tak museli proměnit ve vedoucí pracovníky a ukázat se v nové roli. Tedy už žádná demokratická domluva mezi soutěžícími, ale podřízení se zadanému úkolu.

Teď se ukáže, jakými jsou finalisté Michal a Ivana lídry, zda budou umět pracovat nejen sami za sebe, ale zároveň i motivovat svůj tým. Přitom jsou každý úplně jiná osobnost.

Michal se projevoval během celé soutěže jako kliďas, působil jako taková ta pověstná „klidná síla“, která má vše dopředu rozmyšlené a trpělivě míří k výsledku, zato Ivana byla vždy spíše výbušná, někdy netrpělivá. Podle porotců má však velký tah na branku.

Podle detailů přenosu to však vypadalo, že každý z týmů se dokázal srovnat se svou rolí a akceptovat trochu odlišný způsob vedení. Nakonec to vypadalo, jako kdyby si vyřazení soutěžící tak trochu oddechli, že už nemusí bojovat sami za sebe, a o to víc se pustili do řešení zadaného úkolu.

A spolupráce fungovala na jedničku. Najednou se ukázalo, proč se vlastně do podobné výzvy, jako je účast v podobném pořadu, pustili. Prostě proto, že je rukodělná práce baví, každý z nich je dobrý v trochu jiném oboru.

Ale když se dobře postaví tým, tak, aby se dovednosti mohly doplňovat, jde práce od ruky a mohou vzniknout výjimečná díla. A zároveň se občas něco přiučí, což může být vkladem do jejich dalších prací.

Třeba Lída přiznala, že jak většinou pracuje se dřevem, neuměla si představit, že by něco vyráběla z kovu. Ale když poznala, že to není problém, tak i Michal, pro něhož je to denním chlebem, musel uznat, že holky „makaly jako chlapi“.

Podobně na tom byla i Gabriela, která dostala za úkol vykružovat do plechu otvory. „Přiznám se, že vrtaček jsem se vždycky bála. A nakonec mi to šlo líp než Romanovi,“ smála se. „Hodně mi to tu dalo,“ pochvalovala si.

Porota měla tentokrát hodně obtížné rozhodování. Ivanina skupina vyrobila funkční mlýnské kolo, Michalova zase fontánu ve tvaru kovových růží, tedy dva úplně odlišné výrobky. Oba pěkné a zároveň funkční.

Porota tentokrát nebyla moc konkrétní, řídila se spíš srdcem. Zároveň zdůraznila, že oba z projektů jsou svým způsobem dokonalé. V tomto vyrovnaném duelu nakonec vyhrála fontána.

Komu byste dali hlas vy?