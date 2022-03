Pepa Libický: Slovo nejde pro mě neexistuje, to je výmluva z lenosti

Pepa Libický junior nejen o tátovi

Kdy sleduješ tátovy Libovky?

Když mám čas, tak se na ně v televizi koukám. A baví mě to, ale nedívám se pokaždé.

Jaké je to před kamerou?

V Libovkách už jsem byl. To když jsme s tátou vyráběli příborník. Taky jsme při natáčení stavěli na zahradě jezírko a já mu s tím pomáhal, lopatou jsem házel kamínky.

Co ti řekli spolužáci?

Když mě někteří z nich viděli v televizi, tak řekli, že dobrý. Na tátu taky říkají, že dobrý.

Proč nemáte v jezírku ryby?

Já bych je chtěl, ale nejsou tam, protože teta, tátova žena, by se jich bála. Je to koupací jezírko, a kdyby do něj šla plavat, tak by z nich měla strach.

Co tě táta naučil?

Třeba vrtat s vrtačkou nebo taky šroubovat s akušroubovákem. Dělám si sám lodě, jsou ze dřeva, ze sesbíraných odřezků prkýnek, co tátovi zbudou po jeho práci. Ty lodě jsou parníky, potom je dávám plavat na zahradě do jezírka, na řece jsem je ještě nezkoušel.

Pepa Libický mladší Stejně jako otec se narodil v porodnici u Apolináře. Chodí do třetí třídy ZŠ v Dobříši, s matkou bydlí ve Višňové a za tátou jezdí do jeho domu v nedaleké obci Stará Huť, kde vzniká televizní pořad Libovky. V některých dílech se mihl jako otcův pomocník.

Jaká je tvoje další zábava?

Hrál jsem na bicí, ale už na ně nehraju.

(Táta: Teď má jinou zábavu. Řekni, co to je.)

Myslíš ukulele?

(Táta: Ale ne, ryby přece!)

No jo, ryby! U nás u mámy ve Višňové, tam, kde se natáčeli Chalupáři, chodím na ryby. Na ten rybník, co byl v televizi a kde prý nikdo nic nechytil. A já tam chytil kapra a cejna. Mám vlastní prut a kapra jsem lovil natěžko. Měl asi 45 centimetrů, a když jsem ho přinesl domů, tak jsme ho celého snědli.

Čím uděláš tátovi radost?

Někdy mě pochválí, ale teď zrovna nevím za co. Už jsem si vzpomněl, třeba když mu s něčím pomáhám.

(Táta: Má vlastní fantazii, sám si něco sešroubuje, vidím, že má k práci rukama vztah, takže talent a dobrý základ tam určitě je.)

Kdy na tebe zakřičí?

Když zlobím. Jestli dostanu i výprask? Jak kdy.

(Táta: No to se podívejme, on vykládá, že ho biju, přitom já maximálně zesílím hlas, a to ještě když je nejhůř. Už od svého dětství výprasky neuznávám. Jednou se to mému otci vymstilo, protože mě chtěl uhodit, já se svinul klubíčka a on se praštil rukou o postel.)

Co tě ve škole baví?

Nic. Nejvíc mě nebaví čeština. Prvouka je asi lepší. A výtvarka ještě lepší. Kreslíme nebo slepujeme různé věci a tak. V tom jsem většinou nejrychlejší ze třídy a dostávám za to jedničky.

Pepa Libický také o zlatých českých ručičkách

Co ukazujete v Libovkách?

Nehoním si triko, že dělám všechno nejlíp a že můj postup, jak si něco vyrobit, je jediný správný. Moje návody nejsou dogma, záleží na divácích, co si z pořadu vezmou. Chci jim ukázat, že skoro každý je schopný si doma něco kloudného vytvořit. A těší mě, že mám i hodně mladých fanoušků, dokonce ve věku mého syna, jejichž rodiče mi píšou, že to děti baví a inspiruje.

Pepa Libický Je ústřední postavou kutilského pořadu Libovky Pepy Libického, který vysílá Prima od podzimu 2019. Objevoval se i v reality show Dream Team – Mistři dílny. Je počtvrté ženatý, z prvního manželství má dceru Jessiku, ze třetího syna Pepu.

Kde jste získal fortel?

Vlastně pořádně nevím, prostě jsem v sobě asi objevil nějaký gen po předchozích generacích. Kdysi jsem zjistil, že jeden můj prapředek byl velmi zručný krejčí, prý šil i pro šlechtice Colloredo-Mansfelda.

Proč máte průmyslovku?

Měl jsem studoval vojenskou konzervatoř, protože jsem chodil do houslí. Otec hrál na bicí a děda na trombon, ale mě to tolik nebavilo, já nejvíc hrál na gramofon. Spíš jsem si říkal, že bych chtěl něco vytvářet a že bych se to mohl naučit na stavební průmyslovce.

Jaké je vaše krédo?

Když člověk tvoří rukama něco, co je potřebné pro druhé, dává to smysl. Naopak vyrábět haldu zbytečností jenom kvůli penězům, zaplavovat se třeba plastem a nevědět, co s ním, to nemá význam. Je přece lepší dělat jen užitečné věci a vyrábět jich pouze tolik, kolik se stihne spotřebovat.

Co si myslíte o rčení zlaté české ručičky?

Podle mě to pořád platí, šikovnost a důvtip jsou nám vrozené. Obdivuju zručné české řemeslníky, například skláře, kteří si dokážou jít za svým a dělají nádherné věci.

Jak napravit nešiku?

Tak to je oříšek, mám s tím zkušenost a vím, že učit někoho vyloženě nešikovného bývá očistec. Chápu, že všichni nemůžou být úplně zruční, ale při troše snahy by se přece jen v něčem zlepšit mohli. Určitě by dokázali alespoň dobře přitlouct obraz.

Do čeho se nepouštíte?

Když mi něco nejde, dělám to tak dlouho, až se mi to podaří. Občas se i dost vyvztekám, ale neskončím na půli cesty. Slovo nejde pro mě neexistuje, to je výmluva z lenosti.

Čím se obklopujete?

Věcmi, které si sám udělám. Mám jich všude kolem sebe plno, protože vytvářejí atmosféru domova. Nejraději pracuju se dřevem, ono totiž opravdu krásně voní.

Co na synovi oceňujete?

Vždycky mě potěší, když vidím, že má pro něco zápal, že se něčemu věnuje a nepoflakuje se s mobilem v ruce. Jsem rád, že si umí najít daleko lepší koníčky.