VIDEO: Klasická břitva je opět v módě. Naučte se ji správně nabrousit

Pokud někomu připadá břitva jak předmět z černobílých filmů s Oldřichem Novým, pak ho v tomto názoru utvrdí i další věc, která je i na domácí broušení břitvy potřeba – obtahovací řemen. Ve filmech často volně visel zavěšený na hřebíčku, Neuman ho má připevněný na prkénku.

Tento historický, ale pro obtahování nezbytný artefakt sehnal ve vetešnictví. Teprve po jeho použití bude břitva dokonalá jako od holiče.

Ale rozhodně nemusíte k jeho nákupu obcházet vetešnictví. Výrobci zareagovali na znovuzrozenou oblibu holení břitvou, a tak snadno obtahovací řemen koupíte. Obvykle stojí kolem tisícikoruny.

Začíná se jako obvykle na kameni

Pro broušení tentokrát zvolil hladký přírodní brusný kamen Rozsutec o tvrdosti 4+ a hrubosti mezi šesti a osmi tisíci, který břitvu nejen pěkně nabrousí, ale i vyleští.

„Samozřejmě nejdřív začneme pracovat na vodním brusném kameni,“ říká brusič a hned ukazuje, jaký úhel s ním musí břitva svírat.

„Je to asi dvanáct až patnáct stupňů. Břitva má tvar písmene U. Když ji přiložíme na kámen, tak se dotýká patkou a čepelí, brousit musíme obě části. Patka se nám při tom bude trochu vzpírat, ale nevynechejte ji,“ upozorňuje. Názorně to uvidíte ve videu.

Marek Neuman si brusný kámen lehce namočí, dá ho na podložku, na níž dobře drží, a pravidelnými tahy začíná břitvu brousit. „Tahy jsou pomalé, rovnoměrné, nemusíte na břitvu moc tlačit. Často strany střídejte, aby bylo ostří symetrické. Já dělám na každé straně tak deset tahů, pak břitvu obrátím,“ radí zkušený brusič.

Na řemen netlačte

Za chvíli se na břitvě vytvoří pěkná fazetka, z obou stran stejná, i pocitově je, jak Marek zkouší, břitva pěkně ostrá.

Marek Neuman Původní profesí kuchař měl vždy blízko k nožům. Postupem času je začal i sbírat a zajímat se o výrobu a broušení nejlepších kousků z Japonska. Jeho koníček se později přeměnil v řemeslo a před dvěma lety vyústil v založení projektu Nože zVostra, specializovaného obchodu na broušení a údržbu nožů.

„Na konci si břitvu, jak se říká, stropujeme na obtahovacím řemeni. To je k vidění právě ve starých filmech, když holič břitvu na řemeni leští, vyhlazuje, aby dobře fungovala. Na kůži nikdy netlačte tak, abyste se do ní nezařízli, vyhlazujte pohyby jen od sebe,“ vysvětluje Neuman finální úpravu břitvy.

Podle něj její rychlé a jednoduché nabroušení třeba někoho inspiruje k nákupu nástroje, jenž dělá dokonalé hladké mužské tváře. Protože i když někdo nosí plnovous, správně má být upravený a jasně tvarovaný. Zbytek tváře má být hladký jako dětská prdelka.

Tupé nože přinesou peníze pro nemocnici

Marka Neumana znáte jako brusiče, který pro nás připravuje seriál o broušení, ale mnoho se neví o tom, že jeho vášeň pro ostré nože ho vedla až k vyhlášení sbírky starých tupých nožů, ze kterých chce společně s kuchařem, výtvarníkem a kovářem Pavel Bortníkem vytvořit sochu, vydražit ji a výtěžek věnovat dětskému úrazovému oddělení Fakultní nemocnice Brno.

Tyto nože se zatím sešly do sbírky pro stavbu sochy pro dětské úrazové oddělení v Brně.

Do projektu se zapojil i šéfkuchař Radek Kašpárek z michelinské restaurace Field, který věnuje svůj nůž, který se stane dominantou skulptury. „Tento projekt se mi moc líbí, protože mám k nožům vřelý profesionální vztah, sám mám sbírku kvalitních nožů. Jejich sbírání je moje hobby a propojení s pomocí dětem je skvělé,“ říká šéfkuchař.

Do sbírky se může zapojit každý, jedinou podmínkou je nože předat do brusírny v Horních Počernicích, rozbíhají se jednání i se Zásilkovnou, pak by stačilo odnést je do kterékoliv pobočky. Během pandemie covidu se nasbírala už tisícovka nožů, v pátek 14. 1. 2022 startuje druhé kolo, které by mělo umožnit, aby byla socha co největší a vydražená částka o to větší.