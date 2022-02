VIDEO: Ohnutý nůž nemusíte vyhazovat, lze ho ještě narovnat

„Nože jsou primárně určeny pro krájení, tedy k pohybu seshora dolů, nůž nikdy nepoužívejte na páčení nebo otevírání plechovky. Kromě úrazu hrozí jeho ohnutí nebo zlomení špičky. S nožem je to totiž jako s lidskou povahou, čím rovnější, tím lepší a k dosažení rovných řezů je proto základem mít perfektně rovnou čepel,“ upozorňuje brusič Marek Neuman na videu zVostra TV.

Každého ovšem občas přepadne hlad, a když nemáte po ruce otvírák na konzervy, co uděláte? Stejně sáhnete po kuchyňském noži. Když už použijete nůž na něco jiného než na řezání a ohnete přitom jeho čepel, existují dvě možnosti, jak to napravit.

Podle svých zkušeností Neuman dodává, že se to stává hlavně u méně kvalitních nožů s měkčí čepelí. Ale i tak není třeba nůž vyhodit, lze jej ještě zachránit. Druhou otázkou je, jak to ovlivní ostří, které rozhodně není stavěné na krájení plechu, ale potravin.

O pevnou podložku, anebo rovnacím přípravkem

První možnost je spíše pro kaskadéry. Na tvrdém podkladu zkuste ohnutou čepel prohnout zpátky. Nůž ovšem pruží a některé oceli, zejména ty měkké, mají tendenci se lámat.

Čepel proto rovnejte prsty a pod lehkým tlakem na různých místech, aby se vám ji povedlo srovnat.

Anebo použijte rovnací přípravek. Je to kus dřeva s drážkami (uvidíte i na videu), do kterého nůž vložíte a velmi snadno a přesně čepel vytvarujete do rovného tvaru. Skutečně vynikající pomůcka.

Když už se rozhodnete otevřít nožem

„Rozhodně nedoporučuji použít některý z vašich oblíbených nožů,“ říká zkušený brusič. Konkrétně plechovou konzervu lze propíchnout ostrým a špičatým nožem.

Nože zVostra Nože zVostra jsou servisní společností českého výrobce nožů z damaškové oceli firmy Dellinger. Firma z Horních Počernic se specializuje především na ruční broušení a servis nožů.

K propíchnutí si můžete pomoci třeba kovovým hrnkem nebo dřevěnou paličkou, které zafungují jako „kladivo“.

Nůž postavte do svislé polohy a pak jemně zatlučte jeho konec, dokud špička v plechovce neroztrhne plech.

Důležitý je i samotný úchop nože. Podle jeho typu vyberte polohu na čepeli nebo rukojeti, abyste vytvořili dobrou páku. Nožem pak houpejte tam a zpět, pohyb čepelí kolem víka rozřízne víko plechovky.

Celkově lze však říci, že toto je opravdu krajní metoda otevírání vhodná spíš pro přežití v divočině než pro běžné domácí využití. Snadnější by bylo skočit do nejbližšího železářství a koupit tam klasický otvírák na konzervy.

Když už budete muset podobnou drastickou metodu otevírání konzervy nebo páčení použít, nepoužívejte některý ze svých oblíbených nožů, které si opečováváte jako miminko. Dobrý nůž není v kuchyni levným příslušenstvím a rozhodně byste nechtěli přijít o pomocníka v hodnotě několika tisíc korun.