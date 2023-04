Bourat v dřevostavbě je peklo. Nikdy nevíte, zda to nespadne a kam co vede

Vyvedlo to z míry i stavebního mistra Václava Adamce, který je průvodcem pořadu. Obvykle obhlídne situaci a zkušeným okem odhadne, které běžné zednické práce bude třeba provést. Podle toho nakreslí plány a připraví rozpočet.

Jenže jak si poradit se stavbou, kde neví, co je uvnitř zdí? Který trám je nosný a který je možné zbourat? Přesně to se řešilo v případě Ivy, která by ráda z nevyužívané půdičky udělala novou ložnici.

Ráda by se totiž do domu sestěhovala s přítelem, a tak by se rodina rozrostla nejen o něj, ale i o jeho děti. A tak každý další prostor k bydlení bude třeba.

Samotný prostor vypadá naprosto v pohodě. Jen je třeba otevřít střešní krytinu, aby bylo možné osadit střešní okna, zateplit, zaklopit sádrokartonem, položit podlahu, rozvést elektřinu a můžete spát.

Potřeba dalších řemesel narostla v okamžiku, kdy se zjistilo, že by majitelka chtěla napojit stávající topení i na novou místnost. Takže náklady vzrostou ještě o topenáře.

Zásadní problém se objevil v okamžiku, kdy se ukázalo, že do budoucího pokojíku není možné dostat se jinak než po žebříku stropními dveřmi. To by asi v praxi příliš nefungovalo.

Když Adamec vypočítal, kolik by rekonstrukce stála od firmy na klíč, trošku majitelku porazil. Měla naivní představu, že malý pokojíček navíc by ji mohl stát tak do 150 tisíc, současná realita se však pohybuje kolem 260 tisíc korun. A tak jim nezbylo než vyhrnout rukávy.

Iva i s partnerem mohli pomoci v běžných pracích, jaké zvládne každý šikovný amatér. A na to, že je profesí projektová manažerka, tedy kancelářská myš, se osvědčila. Byla dokonce nadšená tím, co se nově musela naučit. Pokládat podlahu či rastrovat profily na zaklopení stropu.

Největší problém se ukázal, když se hledal otvor pro nové vstupní dveře do pokoje. Podívejte se na video, na co lze narazit, když obnažíte vnější plášť.

Při záklopu konstrukce v dřevostavbě narazíte na spoustu konstrukčních prvků, z nichž některé jsou jenom podpůrné pro vnější plášť, některé však mohou být důležité pro statiku domu. Prostě to funguje jinak, než u klasické stavby, kde odhadnete, že když je zeď patnáctka, nemusíte se bát ji probourat, ale jiná je pětačtyřicítka, pak už byste měli zbystřit.

Nakonec bylo třeba zkontaktovat výrobce a konzultovat přímo s ním, jak postupovat dál, aby se neudělalo víc škody než užitku. Jenom jak ještě vyřešit, že vstup do místnosti by měl být situován v místě už dávno hotového schodiště do podkroví, jen to vychází jako nějaký mezanin. Jak se to podařilo vyřešit, uvidíte ve fotogalerii.

Ale nakonec to podstatné: tím, že se nadšení partneři pustili sami do díla, významně ušetřili. Materiál a práce odborných profesí je nakonec přišly na sto tisíc. Takže sečteno a podtrženo, ušetřili 160 tisíc korun, tedy zhruba to, co považovali v začátku za předpokládané náklady.