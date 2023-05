Hokejbalistky svépomocí vyrobily útulné podkroví, ušetřily přes 200 tisíc

Martina a Lenka chtěly trochu zvelebit podkroví, na kterém se podepsal čas. Už stačily udělat nové rozvody elektřiny a oškrábat staré stěny, jenže jak se za ta léta životnosti domu hýbaly krovy, našly se tam praskliny ve starém sádrokartonu.

Úkolem Václava Adamce jako rádce v pořadu Akce: Rekonstrukce! bylo dát podkrovní byteček „do latě“. Slečny si navíc vymyslely systém nik, který by posloužil jako knihovny. Z toho nebyl Adamec příliš nadšený, protože rastrovat šikminy v podkroví není nic jednoduchého.

K tomu se musí položit nová podlaha, ale to je práce, kterou Václav Adamec učí prakticky v každém dílu pořadu. Tento úkol bude jedním z těch, který poslouží jako domácí úkol pro obyvatele bytu, pokud se chtějí dobrat lepší ceny, než kdyby jen vytáhli peněženku a zadali stavbu na klíč firmě. Navíc si dívky vymyslely, že by rády vyměnily staré kovové zárubně za nové dřevěné obložkové.

Holky odhadly cenu podobné rekonstrukce kolem 200 tisíc korun, Václav stavbu nacenil ještě o sto tisíc víc. Takže došlo k pravděpodobnému scénáři: převlek do montérek a snaha co nejvíce prací udělat svépomocí. „Jste ochotné stát se lopatou jako já a převléknout se do montérek?“ vykopl Adamec scénář, který se ostatně odvíjí celým seriálem.

A začali jako obvykle bouráním a tou nejšpinavější prací, tedy bouráním stávajících futer. Tady si mohly holky vyzkoušet práci s pilou rozbruskou a páčidlem, když se snažily dostat staré zárubně pryč. A zároveň zjistily, že kutat ve starém baráku vždycky znamená stát se objevovatelem a lovcem překvapení.

Zde se například zjistilo, že staré zárubně byly zapuštěné do cihel, jenže pro nové zárubně by byl současný otvor příliš malý. Takže se muselo pokračovat v bourání tak, aby se mohl vybudovat otvor vhodný pro moderní obložky. A tím se děvčata zároveň „vyučila“ na práci s pórobetonem, kterým se vzniklý otvor musel dozdít.

Samozřejmě došlo i na práci s perlinkou. Kdo sleduje pořad pravidelně, ocení, že v každém dílu se dozví zase nějaký ten detail, který ospravedlňuje další důvod, proč ji pravidelně při rekonstrukcích používat. A koho zajímá práce se sádrokartonem, kterým obkládal Adamec narastrované niky pro knihovny, měl by si pustit video, kde mistr zdůvodňoval, jak to rozhodně nedělat.

Když přinesl konečné vyúčtování, odpustil jim platbu za výrobu nik, jejichž cenu odhadl na 40 tisíc korun a se kterými jim vydatně pomáhal, jelikož by je obyvatelky domu rozhodně samy nezvládly. Ale když se započítá celý zbytek práce, kterou udělaly samy, tak proti původnímu rozpočtu ušetřily 214 tisíc. I kdyby však konstrukci ze sádrokartonu pro niky platily samy, rozhodně by to stálo za to.