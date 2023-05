Má mladou manželku, zachtělo se jí ložnice. Tak kvůli ní zvedl střechu

Ruda koupil starou chatu a se svojí ženou se pokoušejí ji předělat na trvalé bydlení. V minulé fázi se začínalo od prvopočátku a Adamec pomohl nové rodině vybudovat obývák tak, aby se zateplil a v objektu se mohlo začít bydlet. Pro osvěžení si minulý díl můžete připomenout zde.

V rámci pořadu Akce: Rekonstrukce!, který vysílá Česká televize, se teď řešila ložnice. Měla by vzniknout z původního skladu, kdysi byl tak plný harampádí, že si ho mistr minule ani nevšiml. Když ho teď uviděl vyklizený, byl překvapený potenciálem nově objevené místnosti.

Sklad bude čekat kompletní předělávka v Rudově stylu: tedy co nejjednodušeji, nejlevněji, ale s tím, aby se dodržely všechny parametry pro důstojné bydlení. S tím souvisí i malá výška místnosti.

Přece jen to býval dříve sklad, kdy na tom tolik nezáleželo. Takže první úkol, který postavil před Václava Adamce, bylo zajistit zvednutí stropů. V tomto případě i se střechou.

Jenže každá rekonstrukce začíná bouráním. Ruda s Václavem začali vnitřními stěnami, aby zjistili, jaká tajemství se skrývá za starým obložením stěn a stropů.

Václav se trochu bál starých shnilých prken, ale „bouráci“ zjistili, že pod vrstvou starého dřeva se objevila betonová zeď. To je dobré, protože je tím pádem budoucí ložnice z větší části obestavěná.

Akce: Rekonstrukce! Dvanáctidílný seriál můžete sledovat na ČT každé úterý odpoledne, reprízu následující úterý dopoledne a na iVysílání.

To jim usnadnilo nejriskantnější fázi, tedy zvedání střechy. Bez žádné pokročilé mechanizace, zvedali ji jen pomocí ručního hydraulického heveru, jaký vozí každý druhý v autě.

Rudovi šlo hlavně o to, aby se zvedla část sousedící s obývákem tak, aby bylo možné do stěny vložit klasické dvoumetrové dveře. Vzhledem k tomu, že u celého přístavku chce časem vyměnit střešní krytinu, záleželo mu také, aby měla střecha mírný sklon kvůli odtékání vody.

Když se Adamec dostavil k další kontrolní návštěvě, nestačil se divit. Ruda jako Ferda Mravenec neznající odpočinku využil času a přistavěl další mansardu. Potřeboval místo na uskladnění svých pokojových rostlin a další místo pro nářadí.

Ruda se ukázal jako vzorný žák a ložnici předvedl ve stavu, kdy měl obložené a zaizolované stěny, takže následovala další lekce. Oblepit stěny perlinkou a vyštukovat. Ukázal se zároveň bohužel jako poněkud zbrklý stavitel. Usadil dveře, aniž by mu došlo, že když se zateplí strop, nebude možné je otevřít, a tak zoufale volal mistra o první pomoc.

Společně vymysleli, že budou muset ve stropě pro dveře udělat výklenek. To je trochu piha na kráse, ale v podobných případech to bez improvizace nejde. Stačilo však předem více měřit, a pak se teprve pustit do práce a mohlo být všechno jinak. Jinak si však vysloužil pochvalu před nastoupenou jednotkou.

A pochvalu dostal i od manželky. To když když Václav Adamec přinesl konečné vyúčtování. Kdyby si nechali ložnici vybudovat na klíč k firmy, zaplatili by 250 tisíc korun. Díky úsilí a šikovnosti Rudy zaplatí nakonec kolem padesáti tisíc. Což je 200 tisíc korun rozdílu, což už stojí za to úsilí.