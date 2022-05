Neuvěřitelnou rekonstrukcí vyrobili z dřevěné boudy domov a trvalé bydlení

Sami tomu říkají prkenice a to taky souhlasí. Adamec tak trochu nevychází z úžasu, že z této ruiny chce někdo vytvořit objekt pro trvalé bydlení. Ne že by to během dílu někdy řekl, ale doslova z něj tento pocit tryská.

„No to je další překvapení. Z venku nějaký, zevnitř taky,“ decentně zhodnotil první dojem. Zadání je jednoduché. Vytvořit z chaty byt pro dvojici pro trvalé bydlení. Tedy něco jako 2+kk.

Prozatím se to zdálo jako neuskutečnitelná představa. Vybydlený objekt jen s obvodovými stěnami plný zbytků haraburdí po minulých majitelích by každý jiný radši nechal být. Ale nový majitel se do něj zamiloval díky krásné romantické poloze přímo u řeky, proto by se tu rád usadil a přijal ho za místo trvalého bydlení.

Než se začne budovat, musí se však v první řadě začít bourat. Jedna ze stěn, která sice nabízí pěkný prosklený verandový výhled, ale je sama o sobě na spadnutí, rovnou musí pryč.

Udělat se musí něco i s elektřinou, což je zvláště v dřevostavbě ošemetný problém. Tyto práce si nový majitel nemůže udělat sám, ale musí je přenechat odborníkovi.

Což sice zvýšilo celkový rozpočet, ale i tak se podařilo Rudovi a jeho ženě Olze ušetřit neuvěřitelných 167 tisíc korun v porovnání s tím, co by si řekla realizační firma při stavbě na klíč. Za stejnou práci včetně materiálu by si účtovala 250 tisíc.

Bylo to však za cenu neuvěřitelné Rudově houževnatosti a touze po vlastním bydlení na tomto místě. A bezmezné podpoře jeho manželky Olgy.

Základním problémem, jak proměnit chatku v celoroční bydlení, byla samozřejmě izolace. Takže Ruda musel absolvovat školení o tom, jak se pracuje s hliníkovými profily a sádrokartonem a sám narastrovat všechny stěny.

Má cenu takovou chatu rekonstruovat? celkem hlasů: 4 Ne, je to zralé na bouračku 25 %(1 hlasů) Nechal bych si to jenom na sezonni pobyt 0 %(0 hlasů) A proč ne, za ty peníze bude sloužit ještě hodně let a je to lepší než platit nájem v paneláku 75 %(3 hlasů)

S detaily kolem oken či dveří mu samozřejmě pomohl Václav Adamec, to by amatér sám nezvládl. Přece jen zkušený řemeslník, který podobné problémy řeší denně, si poradí mrknutím oka, kdežto amatér tápe.

Ale Ruda si vedl výborně, od souseda podlaháře si nechal poradit s pokládkou, takže když nakonec Adamec přijel na poslední návštěvu, sám nevěřil, co se z „boudy“ nakonec vylíhlo.