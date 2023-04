Od dojení koz přešli k maltě. Vlastní prací ušetřili přes dvě stě tisíc

Tím je Václav Adamec, který je průvodcem a učitelem těch, kteří nejsou líní přiložit ruku k dílu a tím ušetřit náklady na rekonstrukci. To je stručné CV pořadu Akce: Rekonstrukce!, který můžete sledovat na ČT.

Počáteční stav je typický pro staré hospodářské stavení, malý stateček. Je jasné, že letitá budova už pomalu dosluhuje. Ač je staticky v podstatě v pořádku, současným nárokům na bydlení už nevyhovuje.

„Člověk pro sebe nic moc nepotřebuje. Vyspí se gauči, ale napřed jsme museli něco udělat pro zvířata, abychom je zabezpečili,“ charakterizuje Michal.

Staré praskající stropy, podlaha i stěny v podobném stavu. Rýhy po nové elektřině, nedodělané otvory po probourání dvou místností. Prostě jako by se tu někdo sice snažil, ale už neměl sílu rekonstrukci dovést do konce.

Podívejte se na video na ukázku, jak to většinou dopadá, když se majitel vrhne do dílčí rekonstrukce, aniž by měl ujasněnou koncepci. V důsledku si zbytečně přidává práci navíc.

Když však Adamec prvně přišel prvně na obhlídku, byl okouzlen starou kachlovou pecí. „Tak takovou znám jenom z pohádek,“ neskrýval nadšení. A taky si během stavby zahrál na pohádkového Honzu a vyzkoušel, jak se na ní spí.

Studenou sprchou však polil hlavu majitelům, kteří se neorientují v současných cenách řemeslnických prací, takže jejich amatérský odhad ceny prací, pokud by opravu zadali firmě, se pohyboval mezi 200 a 250 tisíci korun. Když to však Adamec spočítal, vyšlo mu o sto tisíc víc.

A tak po nezbytném plácnutí rukou a převlékání do montérek nastává obvyklé testování toho, jak jsou „účastníci zájezdu“ šikovní a pilní. A ne že by to občas nedřelo. Ukázalo se, že Michal je lepší v péči o zvířectvo, kolega je praktičtější v zedničině. Oba jsou však zarputilí, pilní a pečliví. To je spojuje společně s touhou dotáhnout opravy do zdárného konce.

Výsledkem je současný interiér, do kterého se nebudou bát pozvat návštěvu a hlavně happy end: výsledkem tuhé práce, někdy i nervů. se stala úspora 220 tisíc korun. Jen proto, že se nebáli práce a chuti učit se novým věcem.