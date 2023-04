Z balkonu udělala dětský pokojíček. Zapojila se a ušetřila na pět set plyšáků

Byt má dvě terasy, ale používá se jen ta, která sousedí s obývacím prostorem. Druhá slouží jen k prosvětlení dalšího obytného prostoru. Sašu proto napadlo, že by nebylo špatné tento prostor navíc využít k vybudování dětského pokojíčku pro dceru Marušku.

Průvodce pořadem Akce: Rekonstrukce! Václav Adamec přišel s nápadem, že by původní terasu uzavřelo velké okno s izolačním trojsklem, a tím by se celý prostor uzavřel. Aby se světlo dostalo až do kuchyně, dělilo by nově vybudovaný prostor nově instalované okno mezi pokojíčkem a kuchyní a zároveň by se zrušilo staré francouzské okno.

V této rekonstrukci nebude příliš mnoho fyzické práce, kterou by se mohlo ušetřit. Hlavní položku v ceně bude totiž znamenat instalace velkého okna, které bude potřebovat součinnost firmy. Jen samotné okno o rozměrech asi 3,5×2 metry bude stát přes sto tisíc.

Cílem pořadu je však ukázat, že když se majitel či v tomto případě majitelka nebojí práce a zapojí se do akce, může ušetřit balík peněz. Sama udělá zdlouhavé a drahé činnosti a řemeslníky zavolá jen na skutečně odborné práce.

Typicky elektrikáře, instalatéry, v tomto případě montážníky speciálního velkoplošného okna. Podle odhadů Adamce by realizace stála v případě realizace na klíč asi 250 tisíc korun, když Saša přiloží ruku k dílu, určitě ušetří.

Akce: Rekonstrukce! Dvanáctidílný seriál můžete sledovat na ČT každé úterý odpoledne, reprízu následující úterý dopoledne a na iVysílání.

První zkouška zručnosti ji čekala při práci s flexou. Bylo totiž potřeba vyřezat drážku pro uložení rámu nového okna na terase. Okno nemohlo lícovat s fasádou, aby se neporušilo zateplení domu, musí být mírně vsazené.

Rozebírání podlahy bylo hračkou, terasa byla jen volně ložená na terčících. Trochu oříškem se ukázalo být bourání starého francouzského okna. Šlo o to nijak ho nepoškodit, protože samo o sobě má velkou hodnotu a určitě bude možné ho ještě „poslat dál“.

Místo něj se stěna vyzdí a přijde tam malé okno, které poskytne světlo pro stávající kuchyni. Je jenom na Saše, jak si poradí s vyzděním příčky tak, aby stavební otvor do budoucího okna pasoval. Instalace okna však proběhla ideálně. Podívejte se na video, uvidíte, že to není obtížné.

Saša musela platit při malé předělávce bytu odborné práce a materiál, to ji přišlo na zhruba 140 tisíc korun. Jak už bylo řečeno, největší krajíc si ukousla instalace obřího prosklení, která z balkonu „vyrobila“ pokojík navíc. Bylo však třeba zaplatit i novou podlahu, štuky, nové dveře i s obložkami a další drobnosti.

I tak, a na tak drobné rekonstrukci je to div, se Saše podařilo díky vlastnímu přičinění ušetřit přes sto tisíc. Takže malá Maruška má finance na pětistovku nových plyšáků.