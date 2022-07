VIDEO: Sám předělal starý panelákový byt, ušetřil přes sto padesát tisíc

Michal s Lucií bydlí v pronájmu, ale podařilo se jim pořídit byt v panelovém domě před rekonstrukcí, který by chtěli kompletně předělat. Nejde jim jen o prosté předělání původního umakartového jádra, ale o předělání půdorysu tak, aby se tam vešly i jejich děti, zvlášť když další je na cestě. Přihlásili se proto do výzvy pořadu Do montérek!, který běží na Primě.