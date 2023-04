VIDEO: Ze záchodů bude garsonka. Energická Liběna házela maltou jako profík

Průvodcem seriálu je opět stavební odborník Václav Adamec. Účastníkům rekonstrukcí opět poslouží jako učitel základních zednických prací.

Je vidět, že lidé jsou šikovní a když se jim poradí, jak na to, jsou si schopni hromadu práce udělat sami. V důsledku tím ušetří spoustu peněz.

Proč platit drahého elektrikáře za to, že si sám musí vysekat drážky pro natažení vodičů. Ať dělá tu odbornou práci, tedy vybere správné „dráty“ a správně je zapojí. Jen majitel objektu musí být schopný věnovat vlastní energii a čas tuto zdlouhavou a ubíjející práci udělat sám.

V prvním díle pořadu Rekonstrukce se Václav Adamec vydal do Středokluk, kde řeší rodina Liběny a Robina starosti s velkým stavením s názvem Starý vrch. Kdysi to byla restaurace a rodina se ji pokouší předělat na bydlení.

Teď mají problém. Pro svého syna studenta by chtěli přebudovat bývalé suterénní toalety na garsonku, aby měl klid ke studiu a nerušily ho ostatní děti. Zvlášť když je to početná rodina. Mají totiž tři své syny a k tomu tři adoptované holčičky.

Podle odhadu Adamce by je stála stavba na klíč přes 370 tisíc korun, nad čímž se protočily majitelům panenky. Bylo to i tím, že ve staré, ještě bytelné stavbě bude hodně bourání. Odborník proto připravil návrh, kde se tyto práce snažil co nejvíc eliminovat.

Také současné obklady by měly v co největší míře zůstat, což by mohlo znamenat další úsporu. Zvlášť když Robin našel pod kůlnou hromadu starých kachlíků, které nahradí ty, jež se při bourání poškodí.

Stačí se podívat v iVysílání na celý díl, kde Adamec tvrdí, že každá rekonstrukce začíná bouráním – tady to uvidíte v celé nahotě a tvrdě realisticky. Navíc když se opravuje stará stavba, není nouze o překvapení. Nikdo už neví, odkud kam vede elektřina, občas natrefíte na staré vodovodní trubky, o nichž nikdo neví, zda jsou funkční, či ve zdech zůstaly při přestavbách během posledních sta let.

Do pomáhání se zapojil i syn Kryštof, který studuje stavební průmyslovku. Tady se ukázalo, že školní teorie a skutečná praxe jsou naprosto odlišné kategorie. Ale to, že se zapojil do budování vlastního budoucího bytu, mu rozhodně pomůže jednou i v profesním životě.

To jeho matka Liběna hned napoprvé prokázala výrazný zednický talent. Když dostala do ruky zednickou lžíci a měla zahazovat šlicy, Václav Adamec jen zíral, jak jí to od prvních chvil šlo.

Majitelé domu tak platili jen materiál a práce elektrikáře a instalatéra. Když se to nakonec sečetlo, jejich výdaje se zastavily na 137 tisících korunách. Uspořili tedy 237 tisíc.