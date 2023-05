Nafoukli rodinný dům. Nad schody vybudovali dětský pokoj pro hokejistku

Na Adamce čekal po příjezdu do domu Andreji a Jiřího šok. Dům je rozlehlý. Obývací pokoj připomíná spíš hernu mateřské školy a kuchyň s jídelnou schůzovní místnost vlády.

Vysvětlení je jednoduché. Manželé mají šest vlastních dětí a tři další v pěstounské péči. Jenže větší děti by se občas potřebovaly někam „zašít“, aby měly trošku soukromí.

Přitom rodiče odvádějí hrdinský výkon při výchově svých dětí – Jiří po práci rozváží děti po kroužcích, po večeři padne vyčerpaný do postele a tak podobně den za dnem. A Andrea se nezastaví v domácnosti, aby nakrmila a zaopatřila celou početnou rodinu.

Nejvíc si vlastní prostor zaslouží dcera Natálka, která je hlavní pomocnicí své matky. Jenže Václav Adamec je v koncích. Tady není jediný kout, který by se dal přepažit a proměnit v samostatnou místnost.

A tak mistr sbalil plány s tím, že se pokusí doma něco vymyslet. Nakonec ho bouchla do oka vysoká podchodová výška nad schody do podkroví. Co tak zaplnit ten nevyužitý prostor nad schody a vytvořit tam malý skromný ajnclíček, který by však poskytl trošku očekávaného soukromí?

Bylo však nutné prostor rozměřit tak, aby se zachovala rozumná podchodová výška jak v pokojíčku, tak na schodech. Pak bylo nutné vytvořit podestu nad schody, aby měla dostatečnou nosnost.

Vybourat kus střechy a vložit střešní okno, aby měl pokoj dostatek světla. A nakonec narastrovat „schody nad schody“ tak, aby vznikly úložné prostory a zároveň se maximálně využil celý prostor.

Do práce se zapojila i malá Natálie, a tak se prvně seznámila, jak se pracuje s vrtačkou, pilou či s prací s chemickým lepidlem. Do něj se vložila závitová tyč, která drží celou podestu budoucího pokoje. A když byla hotová podlaha, bylo jen potřeba „vytvarovat“ vnitřní prostor pokojíku tak, aby bylo možné ho zaklopit sádrokartonem.

Než se Adamec pustil do práce, neodolal a vyjel si s Natálií na zimní stadion. Jako bývalého hokejistu ho totiž okouzlilo, že se kdysi věnovala lednímu hokeji. Jenže holčičí oddíl v její věkové kategorii ve městě už nepůsobí a dojíždění by bylo příliš časově náročné. A tak si to aspoň na chvilku užili na ledě ve dvou.

Když se po čase Adamec vrátil ke stavbě, zjistil, že šikovný táta už stihl rozebrat střechu a vsadit střešní okno. Nakonec stačilo položit podlahu a dveře… a Natálka se může stěhovat.

Nakonec účtování. Rodiče byli od začátku realističtí, Andrea podobnou vestavbu odhadovala na 300 tisíc korun. Václav ji uklidnil, že firemní rozpočet by byl zhruba poloviční. Jenže tím, jak přispěli vlastní prací, zastavil se jejich tok peněz na 45 tisících korunách. Za tu cenu postavili pokojík pro dceru a splnili její sen o vlastním soukromí.