Stop anomálii, kotle Teplic se spojí. Od srpnového zápasu proti Spartě

„Věříme, že kotel za bránou udělá skvělou atmosféru, která mužstvu pomůže. Jde výhradně o iniciativu fanouškovských skupin, na níž jsme se nepodíleli, ale jsme za ni jednoznačně rádi,“ poznamenal Martin Kovařík, ředitel marketingu a komunikace FK Teplice.

V minulosti se o kulisu na Stínadlech staral především Sektor 15, sídlící v rohu stadionu. Někteří z ultras byli problémoví, jeden z hlavních lídrů musel dokonce do vězení, klub dostával pokuty za jejich výstřelky. Nezvládli ani obměnu generací, starší už neměli čas, a tak postupně došlo k úpadku kotle. Scházelo se v něm už jen minimum lidí.

Příznivci, kteří chtěli fandit jinak, se odštěpili, založili si Fanklub FK Teplice a žlutomodré podporují z míst naproti hlavní tribuně. „Nechci se hrabat v tom, proč se naše fanouškovská scéna roztříštila. Je to minulost, my řešíme budoucnost,“ tvrdí šéf fanklubu Marek Mařík.

Popud k opětovném spojení vlajkonošů prý vzešel ze všech stran. Tedy jak od fanklubu, tak ze Sektoru 15, což je jakási stará garda ultras, a rovněž od Mladých sklářů, kteří jsou jeho součástí a hlásí se k nim mladší generace podporovatelů.

„Bavili jsme se o tom už déle, náznaky byly, teď to konečně vykrystalizovalo,“ líčí Mařík. „Motivem spojení je co nejlíp podpořit klub a v co největším počtu. Což půjde nejsnadněji, když nebudeme rozdělení na více skupinek, ale budeme jedna velká pohromadě.“

Dva kotle pro jeden tým je rarita. „Co si vybavuji, v lize to takhle funguje ještě v Liberci, jinde snad ne,“ pátrá Mařík v paměti. Dříve abnormalitu mívali i v Hradci Králové.

Poprvé skláře podpoří jednotný kotel v sobotu 19. srpna, kdy na Stínadla vyběhne Sparta. Předtím Teplice nastoupí doma s Plzní a Jabloncem. „Vytiskneme letáčky, vylepíme je a během prvních dvou utkání budeme s lidmi mluvit a vysvětlovat jim, proč jdeme za bránu. A že jim nechceme zabrat místa,“ plánují Mařík a spol. „Startovací zápas se Spartou je ideální, protože přijde plno lidí a můžeme začít ve velkém.“

Místo za brankou je podle Maříka pro kotel nejlepší, byla to jednoznačná volba. „Všude v Evropě to tak je. Budeme blízko hráčů, když budou slavit gól, energie za bránou bude jiná,“ míní předseda fanklubu. „I hráči to vzali jako super nápad, jsou za přesun rádi.“

Momentka z přípravného utkání Teplic s Varnsdorfem.

Teplický kapitán Daniel Trubač přizvukuje: „S jedním z hlavních fanoušků jsem seděl na kávě a probírali jsme to. My jako kabina jsme taky stáli za tím, aby se spojili, protože nám to bude ve druhých poločasech přinášet tlak na soupeře, na rozhodčí. Bude skvělé, že jsou za bránou, blíž k nám. Děkujeme jim za to!“

Do kotle se postaví i teplický primátor. „Jirka Štábl s námi fandí už delší dobu, dokonce byl i na výjezdech,“ prozrazuje Mařík. V kotli budou dva spíkři s megafony a bubeníci. „Očekávám, že na Spartu se nás sejde sto až sto padesát. Věřím, že se přidají další fanoušci, až uvidí, že to funguje a nejsou problémy.“

Že by se zaplnila celá tribuna za brankou jako třeba v německých Drážďanech legendární K-Block? „Sen by to byl, ale nevím, jestli je v Teplicích reálný,“ krčí rameny Mařík; na skláře v minulé sezoně chodilo v průměru 3 749 lidí. Klub v sektoru za brankou chystá úpravy, aby fanouškům v jejich spojení pomohl. Schůzku mají v pondělí.

Kotle se už předem domluvily na pravidlech, která budou dodržovat, aby vlajkonoši nebyli za raubíře a potížisty. Nechtějí škraloupy. „Ze všech skupin se vybrali lidé, kteří to povedou a budou dohlížet na dodržování toho, co jsme si dohodli,“ vykresluje Mařík. „Nechceme, aby klub musel platit za fanoušky pokuty. Pyro je zakázané, takže ho dělat nebudeme, chorea chystat budeme.“