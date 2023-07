Rozladěný Koubek o zranění Hejdy: Když při zákroku není míč, nemá se pískat?

Co je Hejdovi?

Má otočený a prošlápnutý kotník, nevypadá to dobře. Nevím, jestli to bylo v herní situaci, kde je míč, nebo mimo míč. Slyšel jsem, že mimo balon. Prošlápnutý kotník není nejlepší zákrok.

Na nohu mu podle dostupných záběrů neúmyslně šlápl při plzeňské standardce zřejmě Chaloupek. Měl zasáhnout VAR?

Těžko se vyjadřovat, já to z té dálky neviděl, to jste od toho sto metrů. Znám výsledek: zraněný kotník, otočený a oteklý, a vyřazený hráč. Nevím, jaké jsou principy posuzování. Chci být objektivní. Pokud tam není balon, dá se to písknout, nebo ne? S nadsázkou řeknu: když dám někomu pěstí u druhé tyče a hraje se na první, to taky není faul? To je moje odpověď.

Jak je na tom druhý marod Květ?

Silně poškozená achillovka, je vyřazený, máme dva hráče mimo.

Co udělat s týmem před pohárem?

Zklidníme se. Jsme samozřejmě zklamaní. Dovolil bych si to porovnat s loňským rokem v Hradci Králové. V prvním kole jsme porazili Slavii 1:0 v podobném zápase jako dnes a nakonec Slavia hrála v posledním kole o titul. Potřebujeme zachovat klid a nepanikařit.

Přitom Dritu považujete za podobného soupeře jako Teplice.

Musíme být útočně agresivnější, v prvním poločase to od nás bylo slabé. Na rozdíl od Fily a Gninga, ti agresivitu měli, šlapali do nás, navíc je podpořil ze zálohy Trubač. Bylo motto přípravy, že pokud tady chceme vyhrát, musíme se Teplicím v těchto atributech vyrovnat. V první půli se nám to nedařilo, ve druhé to bylo lepší. Teplice už dávno nejsou žádný otloukánek, v závěru jara udělaly velký pokrok. Podle mě budou sahat na střed tabulky.

Kopali jste čtrnáct rohů, ale nebyli z nich nebezpeční. Proč?

Dostali jsme se do velikého tlaku a právě z něj rekrutovaly rohy a standardky. Tudy vedla cesta zápas minimálně zremizovat nebo překlopit, ale naložili jsme s nimi prachbídně. Měli jsme sto rohových kopů, když to řeknu s nadsázkou, a je pro mě velké zklamání, že jsme se z toho nedokázali prosadit. Centry výborně hrající stoperská trojice soupeře otrkala, vykryla. My rohy špatně kopali. Co jsme nacvičovali v posledních dnech, se na provedení kvalitativně neprojevilo. Nevím, čím to bylo. Některé byly bochánky přetažené, což mě nepříjemně překvapilo, protože to je silná zbraň Kalvacha a vůbec Plzně, jak to kopnout.

Co vám chybělo ještě?

Kdo sleduje vývoj Teplic pod vedením Zdenka Frťaly poslední týdny a měsíce, a my trenéři si musíme koukat do kuchyně, jsem věděl, jaké to bude. Teplice hlavně doma takhle hrají delší čas, je to soupeř velice urputný, kompaktní do defenzivy a velmi nepříjemný v přechodu do protiútoku. Nedali nám ani metr, hráli důrazně, některé zákroky byly oboustranně velmi ostré. Věřili jsme, že individuálně jsme schopní se do nich dostat a překonat ten nepříjemný způsob. V první půli se nám to nedařilo, chyběla mi větší nabídka od ofenzivních hráčů. Měli jsme zdlouhavou rozehrávku. Teplice si nás držely na uzdě, moc jsme si toho nevytvořili. Ve druhé půli jsme reagovali střídáním, dali jsme jinou typologii hráčů, ale Teplice zasloužené vítězství ubojovaly. Jsme zklamaní, představovali jsme si to jinak.