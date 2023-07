Náročným fotbalem k úspěchu. Musíme zůstat pokorní, říká teplický kouč Frťala

Nebude se vás už týkat záchrařský stres?

Všichni si to přejeme, ale až samotná soutěž ukáže, jak jsme připravení, odolní a mentálně silní. Všechno je otevřené.

Jste spokojen se skladbou týmu?

Jsem realista a vím, jaké máme možnosti. A také vím, jakým směrem se chceme ubírat. Už jsem několikrát avizoval, že nebudu dělat velikášská prohlášení, že chci pracovat jen s reprezentanty. My jsme tady od toho, abychom si hráče připravili. I na to, že svoje individuální výkony nikdy nesmějí upřednostňovat před týmovými.

Poprvé jste si tým formoval v přípravě, vtiskl jste do něj ještě něco nového?

Měl jsem na léto plány, že budeme hrát i čtyřobráncový systém. Bohužel se nám nepovedlo přivést dva levonohé fotbalisty. To je prostě fakt. Ovšem je to situace, která se může pořád vyvíjet, protože přestupové okno je stále ještě otevřené. Způsob hry vždy připravujeme na to, jakou typologii hráčů máme. To je možná jediné minus, že jsme neměli možnost být v systému trošku variabilnější.

Podle hráčů byla vaše příprava hodně náročná.

Fyzické parametry by měl splňovat každý prvoligový hráč. Kluci naběhali nějaké metry, hodnoty jsou pozitivní. Ještě musíme zapracovat na trošku lepší organizaci hry a na důslednosti, protože tam byly určité problémy. Chceme hrát fyzicky náročný fotbal, který jsme předváděli v závěru posledního ročníku.

Změny v kádru Přišli: Daniel Fila (Slavia Praha), Filip Havelka (Sparta), Nemanja Krsmanovič (Bačka Topola), Michal Bílek (Opava), Jegor Cykalo (Opava, návrat z host.), Jakub Křišťan (Vlašim) Odešli: Matěj Hybš (Bohemians), Filip Žák (Zlín), Adam Čičovský a Alois Hyčka (Ústí), Tomáš Vondrášek (Dukla), Dominik Pleštil (Jablonec), Ladislav Kodad (Mladá Boleslav), Tomáš Kučera (přerušení kariéry)

Kádr jste měl pohromadě poměrně rychle, je to velká výhoda?

Jsem rád, že to nebyly akce na poslední chvíli. Měli jsme dostatek času, aby se kluci adaptovali na kabinu a na herní styl, který do nich chceme dostat. Naši mladí, které jsme vytáhli z dorostu a béčka, zatím fungují podle představ. Hráči ze zdravého jádra, které zůstalo, budou styční důstojníci a naše prodloužená ruka. O ty se budeme opírat, vedle nich by měli vyrůstat naši odchovanci nebo mladší hráči.

Dostane se někdo z nováčků do základní sestavy?

Nedovolím si konkrétně říct. Myslím, že mladším odchovancům určitý čas ještě potrvá, než tempo a náročnost ligy do sebe nasají. Havelka nebo Krsmanovič už budou důstojnou konkurencí pro ostatní.

A Michal Bílek? Přivedl jste ho i proto, aby oživil kabinu.

Zatím tu svoji roli plní, ale není to jen o tom, aby oživil kabinu. Pořád ještě není na kvalitě, kterou si pamatuju já. K tomu jsou objektivní důvody. Teď mu drží zdraví, takže věřím, že bude nedílnou součástí této fungující šatny.

Dali jste si v kabině nějaký cíl pro letošní ligu?

Já na kluky apeloval, že naši fanoušci mají po povedeném závěru velká očekávání, ale my jsme pokorní a budeme se chtít prezentovat náročností. Jestli nám to přinese úspěch, to ukáže čas. Já věřím, že jo.

Momentka z přípravného utkání Teplic s Varnsdorfem.

Co ukázala generálka s druholigovým Varnsdorfem?

Vítězství 4:0 je pozitivní, jsem rád, že jsme hned v úvodu vstřelili gól, od toho se zápas odvíjel. Ukázal nám ještě hodně věcí, které musíme odstraňovat. Na Plzeň musíme být kompaktnější, poučit se. I kluci, co šli na posledních dvacet minut, něco ukázali. Ale nebudu z toho dělat optimistické závěry.

Plzeň asi není úplně nejpříjemnější soupeř na rozjezd.

Má obrovskou kvalitu a my se vynasnažíme být jí důstojným soupeřem. Los si nevybereme, respektujeme sílu Plzně a víme, jakou obměnou prošla, ať už trenérskou nebo hráčskou. My se chceme na každého soupeře připravovat maximálně zodpovědně, tedy i na Viktorii. Věřím, že si naši diváci přijdou na své a že je nezklameme.

Plzeň po vašem vzájemném zápase vstupuje do pohárové Evropy, může to mít vliv?

Vůbec si to nemyslím. Co hráč, to zkušenost a osobnost, oni mají natolik široký a kvalitní kádr, že pro ně jako pro každý tým je důležitý vstup do soutěže. Ani náhodou neupřednostní pohár před ligou.

Nejhlasitější fanoušci Teplic ohlásili, že od zápasu se Spartou budou fandit společně za brankou, už ne ve dvou sektorech jako dosud. Pomůže vám to?

Vzpomínám si, že v Hradci Králové taky měli dva kotle a taky se dokázali semknout a fandit jednotně pro klub. Vítám to jako pozitivní signál. Věříme, že budou jednotní, a my se svými výkony budeme snažit, aby se jejich počet rozrůstal.

Jaká bude liga?

Letos budou čtyři týmy, které mají určitou ekonomickou sílu, od čehož se odvíjí kvalita. Někdo samozřejmě může překvapit, ale jednoznačně Sparta, Plzeň i Slavia budou kvalitou jinde. Čtvrtá může být Ostrava, ovšem vystřelit mohou také třeba Slovácko nebo Jablonec.