Proč nemít sedmou hvězdu? Plzeňský Hejda pomýšlí na titul i tetování

Teď jste v dobrém rozmaru, ale minulou sezonu jste končil velmi nahněvaný.

Štvalo mě, do jaké situace jsme dostali trenéra Bílka. Jaro jsme pokazili a posledním domácím zápasem to vyvrcholilo. Trenér, který nás přivedl k titulu a do Ligy mistrů, si zasloužil úplně jiné odcházení. My jsme mu šíleným výkonem proti Bohemce vrazili dýku do zad a ve mně to bouchlo.

To se často nestává, ne?

Nepatřím k těm, kteří v rozčilení kopou do dveří, ale nemám rád šlendrián. Když se nedaří, ale jezdí se u toho po zadku, nekřičím. Jiné to je, když se všichni schovávají a bojí se hrát. To mi vadí. Vzhledem k tomu, že jsem v Plzni už jedenáct let, cítím za celý klub velkou zodpovědnost. A tak jsem se prostě ozval. Jaro byla jedna velká křeč a nadstavba přímo tragédie.

Sadio Mané z Bayernu Mnichov dává třetí gól v zápase s Plzní, marně se mu v tom pokoušel zabránit kapitán Lukáš Hejda.

Ale proč vlastně?

Strašně jsme se nadřeli na góly, a naopak ze všeho trochu nebezpečnějšího inkasovali. Všechno bylo naruby. Co nás zdobilo během titulové sezony, to vůbec nefungovalo. A postupně jsem na klucích vnímal, že si přestávají věřit.

Nemohli jste být přesycení? Na podzim se hrála Liga mistrů. Zápasy s Bayernem, Interem Milán, Barcelonou.

Nebudu říkat, že to nebyl pěkný zážitek, ale my si vlastně jen zahráli, nic víc. V prvních pěti minutách jsme pokaždé dostali gól a pak už se to na nás jenom valilo. Proto nebyl jediný důvod, abychom v lize nosili nosánky nahoru.

Do letní pauzy jste odcházel jako naštvaný kapitán. Jak probíhal váš restart?

Nic složitého. Už to bylo za námi a všechno ze mě spadlo. Přece se vtom nebudu patlat.

Mezitím taky přišel nový trenér Koubek a leccos se změnilo. Hlavně atmosféra, souhlasíte?

Od prvního tréninku to bylo oživení. Kdo tolik nehrál, vycítil šanci. Trenér taky změnil rozestavení, hrajeme na tři tykadla, víc se tlačíme do útoku. Navíc vepředu máme extrémní přetlak, každý se rve o místo a tréninky mají šťávu. Víme, že jsme silní, jen to musíme prodat.

Cílem bude?

Skončit do trojky, ale proč nechtít víc? Pro jednu hvězdičku jsem si ještě na holeni nechal místečko. (úsměv)

Zklamaný plzeňský kapitán Lukáš Hejda po domácí remíze se Slováckem

Máte vytetovaných šest hvězdiček podle počtu svých titulů.

Ta sparťanská je černá, viktoriánské bílé. Sedmá hvězdička by se mi líbila.

Odvážná myšlenka.

Věřím, že není nereálná. V předminulé sezoně jsme si to vyzkoušeli. Šli jsme zaškatulkovaní, že budeme rádi za pátý flek, ale odmakali jsme to a vyhráli titul. Samozřejmě víme, jak nadupaná jsou pražská „S“, ale není důvod se bát. Může být naopak výhoda, že půjdeme v roli třetího vzadu.

Ještě jedno tetování vám připomíná poslední titul, viďte?

Zezadu na lýtku. Na stadionu zvedám trofej jako kapitán. Tenhle titul je mému srdci nejbližší, protože to byla moje životní sezona. A tím, jak s námi nikdo nepočítal, jsem si to užil fakt náramně.

Vy na těle vůbec máte spoustu příběhů.

Nejvíc pro mě znamená rodina, ta je pro mě všechno. Na zádech mám první botičky naší dcerky, ten obrázek mám asi nejradši.

A na pravé ruce růženec, na levé vám létají holubice.

Jelikož věřím na posmrtný život, nechal jsem si vytetovat holubice a anděla. Ztvárňuje to nebe.

Co na to říkají spoluhráči, že věříte na posmrtný život?

Asi se to dozvědí až teď, když si to přečtou. Snad mě nebudou považovat za blázna. Ale mě to vážně zajímá, čtu o tom knížky, koukám na dokumenty, ve kterých vyprávějí doktoři, jejichž pacienti přežili klinickou smrt. Věřím, že smrtí člověk nekončí.

I když se to srovnání nehodí, přemýšlíte taky, dokdy může pokračovat vaše kariéra?

Smlouvu mám ještě na rok s opcí. Je mi třiatřicet a vnímám, jak se fotbal pořád zrychluje. Já přitom nikdy dynamický typ nebyl. Ještě v devatenácti jsem kopal střední zálohu a pak mě trenéři ve sparťanském béčku hodili na stopera, protože bylo málo lidí. A já zahrál tak dobře, že už jsem tam zůstal.

Asi nelitujete.

Samozřejmě byste mnohem radši byli vepředu a stříleli góly, ale musím uznat, že tohle je můj post. Uprostřed obrany, s dvojkou na zádech.

A se spoustou zkušeností.

Ty potřebuju, abych těm mladým letcům stačil. Upřímně, legrace to není v lize, natož v Evropě. Ke zkušenostem pak musím přidat intuici a důraz. Snažím se myslet o krok dopředu a dělat si komfortnější pozici, abych nikoho nemusel honit.

Plzeňský kapitán Lukáš Hejda na tiskové konferenci

S bolavými kotníky.

A víte, že jsem v létě během přípravy nevynechal ani jeden trénink? To se mi dlouho nepovedlo. Ale kotníky a lýtka bolí, to nebudu zapírat. Ráno po zápase to bývá protivné a trvá, než se rozchodím. Vždycky potřebuju druhý den klidnější režim a vyjezdit se na rotopedu. Ale snažím se s tím prát statečně.