Trenér Frťala o teplickém obrození: Učím hráče, ať je baví i bránění

Na Stínadlech burácelo 8 141 fanoušků, Frťala žhavil hlavní tribunu, která se taky konečně ozvala, s protilehlou se střídala v pokřiku žlutá – modrá. „Fanoušci cítili, že můžeme Plzeň porazit. Chvílemi jsem měl z jejich fandění až husinu. Parádně nás hnali a podporovali. Děkujeme!“ žasl kapitán Daniel Trubač. „Kulise pomohl i první gól.“

První a jediný. Dal ho právě Trubač z penalty po necelé půlhodině. Favorita skláři drželi na uzdě, nepustili ho do šance. Uskákali i 14 rohů, kterým museli čelit. Přitom do Frťalova březnového nástupu byly standardky Achillovou patou Teplic. „Brání se zónově, kombinačně, nebo osobně. My zvolili určitý způsob, pak je to i o kvalitě zahrávání rohů a štěstí. Věřím, že důsledností jsme si ho přiklonili na svoji stranu,“ zdůraznil Frťala.

Když v průběhu jara nastoupil se záchranářským úkolem, skláře okamžitě zvedl. Nešlo jen o efekt nového, dobře metoucího koštěte, jak se ukazuje. Sázka na práci a systém rozkolísané výkony ustálila.

„Trošku se zapomíná na Jiřího Jarošíka, který s tímto týmem získal hodně bodů. Holt pak procházel fází výsledkových neúspěchů. Chci Jirkovi poděkovat za to, co s týmem dokázal a předváděl,“ sympaticky vzkázal Frťala svému předchůdci.

Odlišní jsou v tom, že zatímco Jarošík chtěl soupeře spíš přestřílet, Frťalovo první přikázání je v defenzivě. „Jsem zastánce, že výsledky vám dělá dobrá a důsledná obrana. To je můj způsob práce. Není to jen o třech až pěti obráncích, ale o celém mužstvu,“ osvětlil slovenský kouč. „Chci do kluků dostat, aby je bavilo nejen útočení, ale i bránění.“

Zato soupeřům to nevoní. Když hráči Plzně mizeli v šatně, kroutili nevěřícně hlavami. „Teplice už dávno nejsou žádný otloukánek, udělaly velký pokrok. Podle mě budou sahat na střed tabulky,“ tipnul si plzeňský trenér Miroslav Koubek. „Jsou urputní, důrazní, kompaktní do defenzivy a velmi nepříjemní v přechodu do protiútoku. Nedali nám ani metr.“

Stoperské trio Knapík, Chaloupek, Mičevič zářilo. „Narušovali přechodovou fázi Plzně. Jejich výkon byl odměnou za to, jak pracují, jak rostou, jak jsou sehraní. Hrát takto pořád, bude obrana nadstandardní,“ vyzdvihl Frťala. „Rozhodl týmový výkon, organizace hry, agresivita a zodpovědnost. Ubránili jsme všechny plzeňské kanóny, tím kluci rostou. Sami si dokazují, že jsou schopni ustrážit i nadstandardní ligové hráče.“

Teplický fotbalový záložník Daniel Trubač (20) se raduje z proměněné penalty proti Plzni.

Rodí se nové Teplice? Bez visačky záchranářských? „Součástí naší cesty je postupná transformace týmu. Možná jsme přivedli neznámé hráče, ale my věříme, že navážou na kluky, co odešli. Zdravé jádro zůstalo. Cesta je jasná: pracovitost, zodpovědnost, vztah ke klubu. Od toho se odvíjí duch kabiny a svědomitý fotbal, z něhož vzejde i fotbalovost.“

V neděli čeká obrozené skláře další test na hřišti Bohemians. „Plzeň se neporáží každý den, ale je to jen jeden zápas,“ krotí nadšení Frťala.