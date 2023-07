Vyšetřovat tak Berbra! Pracant Hora kope za Teplice a studuje kriminalistiku

„Ovšem soukromou vysokou školu dál navštěvuji, dělám bezpečnostní studia se zaměřením kriminalistika a kriminologie,“ prozrazuje dvaadvacetiletý obránce se 14 ligovými starty, který zbožňuje Sherlocka Holmese. A nadšený je z představy, že by vyšetřoval fotbalové kauzy Berbr a Pelta: „Zajímalo by mě to.“

Už jako dítě jste měl tendenci něco vyšetřovat?

Měl. Našel jsem u nás doma cizí předmět a hned jsem si říkal, co to je, zkoumal jsem, odkud se mohl vzít. A nakonec jsem zjistil, že jsou to štípačky na nehty. (smích)

Jak vás napadlo studium kriminologie? Díky detektivce v televizi?

Mám nejradši seriál Sherlock Holmes, to mě k tomu přivedlo. Oblíbil jsem si plno detektivek. A nakonec tohle byla svým způsobem už jen jediná možnost, co jít studovat. V Ústí jsem dělal ekonomii, ale neodchodil jsem ani půlrok a přišel covid. Už předtím mě trkla kriminalistická škola, ale byla placená. Než jsem začal brát nějaké peníze, nemohl jsem si ji dovolit. A teď už můžu. Ukončil jsem druhák.