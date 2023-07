Pardubicím i Karviné generálka na ligu nevyšla. Teplice rozdrtily Varnsdorf

Českobudějovičtí proti Újpesti od začátku tahali za kratší konec a od osmého týmu uplynulé sezony maďarské ligy čtyřikrát inkasovali. Dynamo v letní přípravě zvítězilo jen na úvod nad Juniorem Strakonice a v dalších pěti utkáních s těžkými soupeři čtyřikrát prohrálo a jednou remizovalo.

„Budu kritický k hráčům, protože se mi vůbec nelíbí, jak laciné góly dostáváme. Góly soupeři sami nabídneme. Jestli tohle uděláme v lize, nemáme šanci vyhrát. Bojácnost, malé sebevědomí. Uděláme první chybu a sesype se půlka mančaftu. To je špatně,“ zlobil se na klubovém webu asistent trenéra Jihočechů Tomáš Zápotočný.

Rozpačitou přípravu podtrhli závěrečnou porážkou také Pardubičtí. Východočeši proti Košicím v úvodu neproměnili penaltu a pak proti nováčkovi slovenské ligy inkasovali od bývalých karvinských hráčů Qoseho a Faška. Pardubičtí v přípravě třikrát prohráli a jen jednou zvítězili.

Jediný nováček české nejvyšší soutěže Karviná doma podlehla druholigovému polskému celku Podbeskidzie Bielsko-Biala 2:3. „Soupeř nás maximálně vytrestal v produktivitě, výsledek je zklamání. V prvních pěti minutách jsme měli dvě gólovky, poločasový stav měl být opačný. Máme týden a víme, na čem pracovat. Musíte se zaměřit na obrannou hru celého týmu,“ řekl karvinský trenér Tomáš Hejdušek.

Bohemians 1905, kteří se chystají na premiérovou účast v kvalifikaci evropských pohárů od rozdělení federace, doma rozdrtili druholigovou Jihlavu. „Klokani“ rozdělili góly rovnoměrně do obou poločasů, prosadilo se šest různých střelců.

Slovácko dokonale využilo toho, že Salcburk dnes odehrál dva zápasy a většinu opor nasadil dopoledne proti Hamburku. Tým z Uherského Hradiště měl proti mladíkům rakouského mistra bleskový start a v osmé minutě vedl po trefách Sinjavského s Petrželou už 2:0. Třetí gól přidal po poločase střídající Juroška. Slovácko zvítězilo po dvou porážkách.

Ostrava naopak nevyužila slabší tým Žiliny, která šetřila hráče základní sestavy na odvetu Evropské konferenční ligy, a se slovenským soupeřem jen remizovala bez branek.

Zlín v generálce porazil druholigovou Líšeň 4:2, přestože prohrával 0:2. Obrat završil dvěma brankami střídající Tkáč. První gól v dresu „Ševců“ si připsal navrátilec do české ligy krajní obránce Čelůstka. Zlínští zvládli přípravu bez porážky, v pěti zápasech zaznamenali tři vítězství a dvě remízy.

Tepličtí dokonce vyhráli v létě všechny čtyři zápasy a navázali na povedený konec minulé ligové sezony. Proti druholigovému Varnsdorfu jednoznačně dominovali a ve 23. minutě vedli 2:0 po brankách obou útočníků Fily s Gningem. Po změně stran skórovali ještě Urbanec a střídající Vachoušek.

Stoprocentní bilanci v přípravě má také Olomouc. Sigma udolala gólem Vodháněla z 83. minuty maďarský celek Mezökövesd-Zsóry 2:1 a vyhrála všech šest letních zápasů. „Myslím, že utkání jsme měli plně pod kontrolou. Škoda, že to neskončilo větším rozdílem. Výsledek úplně neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Vyhráli jsme všechny zápasy v přípravě, to je cenné. Chceme vyhrát v každém utkání bez ohledu na to, o jaký typ zápasu jde,“ řekl asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

Bez porážky zvládly přípravu také Hradec Králové a Jablonec. „Votroci“ dnes rozdrtili druholigové „béčko“ pražské Sparty 5:1 a gólově se na tom podílely i dvě letní posily Krejčí s Pilařem. Jablonečtí brankou nové tváře Náprstka z 88. minuty porazili polský prvoligový tým Zaglebie Lubin 1:0. Utkání se hrálo za zavřenými dveřmi a Severočeši dokonce nezveřejnili ani sestavu.

Nový ročník nejvyšší soutěže začne za týden.

FC Trinity Zlín FC Trinity Zlín : SK Líšeň 2019 4:2 (1:2) Góly:

43. Čelůstka

46. Dramé

79. Tkáč

83. Tkáč Góly:

24. Lutonský

41. Sokol Sestavy:

Dostál – Kolář, Simerský, Didiba – Cedidla, Janetzký, Bužek, Slončík, Čelůstka – Fantiš, Žák Sestavy:



1. SK Prostějov : FC Zbrojovka Brno 1:0 (0:0) Góly:

67. Malec Góly:

Sestavy:

Sestavy:

Berkovec – Smejkal (46. Fousek), Endl, Kronus, Texl, Divíšek (46. Koželuh), Potočný, Nový, Toml, Jambor, Řezníček. Náhradníci:

Náhradníci:

Šiman – Fousek, Hamza, Granečný, Kopr, Hladík, Gaszczyk, Koželuh, Martinek. Žluté karty:

42. Žluté karty:



MFK Vyškov : MFK Skalica 1:1 (0:1) Góly:

65. Metsoko Góly:

4. Yao Sestavy:

Borek – Souare, Štěpánek (C), Červeň, Ilko – Fandje, Lahodný, Vintr, Diallo, Kanakimana – Metsoko Sestavy:

Riška – Krčík, Ranko, Podhorin, Matejov – Baumgartner, Hollý, Nagy (C), Yao – Haša, Sobczyk Náhradníci:

Jícha, Krška, Souleymane, Musa, Jaroš, Lual, Williams, Lacík Náhradníci:

Rudzan, Mora, Vlasko, Mášik Smejkal, Junas Rozhodčí: Černý – Dohnálek, Mojžíš

SK Sigma Olomouc B : MŠK Žilina B 3:3 (3:1) Góly:

1. Langer

2. Fiala

3. vlastní (vla.) Góly:

40.

.

. Sestavy:

Koutný – Galus, Vepřek, Jaja, Coufal, Amasi, Spáčil, Fabiánek, Langer, F. Uriča, Fiala Sestavy:

Náhradníci:

Bílý – Slavíček, Dohnálek, Bednár, Cahel, Mikulenka, Proniuk, A. Uriča, Šíp, Michl Náhradníci:



FC Hradec Králové : AC Sparta Praha B 5:1 (2:0) Góly:

18. Krejčí

37. Smrž

49. Kučera

53. Pilař

57. Koubek Góly:

58. Goljan Sestavy:

Bajza – Smrž (46. Koubek), Pilař (57. Leibl), Heidenreich (63. Ševčík), Krejčí (63. Pudhorocký), Gabriel (74. Hlaváč), Klíma (57. Juliš), Vašulín (46. Kučera), Kodeš (57. Rada), Čech, Horák Sestavy:

Čechal (46. Kolář) – Ševinský (78. Jedlička), Váňa, Cisse, Mokrovics, Goljan, Rus, Lilling (34. Hodouš), Večerka, Kaštánek, Holoubek Náhradníci:

Vízek Náhradníci:

Penxa, Michl, Stárek, Hranoš, Šilhart, Osmani Rozhodčí: Petřík – Arnošt, Slavíček Počet diváků: 570

MFK Chrudim : TJ Sokol Živanice 6:0 (1:0) Góly:

38. Řezníček

52. Sotorník

76. Hájek

79. Látal

83. Látal

86. Látal Góly:

Sestavy:

Floder – Řezníček, Borkovec, Záviška, Kesner, Kutík, Látal, Novotný, Langhamer, Skwarczek, Míka Sestavy:

Frydrych – Spěvák, F.Pánek, Staněk, Vobejda, Buriánek, Nikodem, Langr, D.Pánek, Straka, Kopecký Náhradníci:

Šerák – Sotorník, Bauer, Kosek, Jurčenko, Hájek Náhradníci:

Bartaloš – Chocholatý, Zvěřina, Kaufman, Petrus, Pilný, Václavek, Knespl Žluté karty:

34. Kutík Žluté karty:

Rozhodčí: Všetečka – Hádek, Černoevič

FK Teplice FK Teplice : FK Varnsdorf 4:0 (2:0) Góly:

2. Fila

23. Gning

55. Urbanec

88. Vachošek Góly:

Sestavy:

Grigar – Knapík (67. Bílek), Chaloupek (67. Hora), Mićević (60. Dramé) – Radosta (67. Beránek), Jukl (67. Bzura), Mareček (67. Havelka), Urbanec (60. Krsmanović) – Trubač (67. Křišťan) – Fila (67. Vachoušek), Gning Sestavy:

Náhradníci:

Mucha, Křišťan, Bílek, Vachoušek, Havelka, Hora, Krsmanović, Dramé, Beránek, Bzura Náhradníci:

Žluté karty:

Žluté karty:

14.

MFK Karviná : Podbeskidzie Bielsko Biała 2:3 (1:2) Góly:

28. Bartl

75. Ezeh Góly:

32. ?

45. ?

69. ? Sestavy:

Lapeš – Čurma, Krčík, Svozil, Mikuš – Žák, Budínský – Memić, Bartl, Papalele – Doležal Sestavy:



Mezőkövesdi SE : SK Sigma Olomouc 1:2 (0:1) Góly:

73. Dražič Góly:

33. Juliš

83. Vodháněl Sestavy:

Sestavy:

Macík (60. Trefil) – Vraštil (46. Pokorný), Beneš (60. Matys), Zmrzlý – Chvátal (60. Křišťál), Ventúra (60. Dele), Pospíšil (60. Fortelný), Breite (K) (60. Zorvan), Sláma (46. Navrátil) – Zifčák (46. Vodháněl), Juliš (60. Kramář) Náhradníci:

Náhradníci:

Trefil – Zorvan, Matys, Křišťál, Matoušek, Navrátil, Pokorný, Fortelný, Kramář, Vodháněl, Dele

FK Chlumec nad Cidlinou : FK Viktoria Žižkov 0:3 (0:1) Góly:

Góly:

30. Tregler

52. Batioja

78. Štrombach Sestavy:

Brát – Veselka, Havel, Zukal, Řezníček – Labík, Krčál, Kejř, Doležal, Zeman – Slavík Sestavy:

Kotek – Richter, Březina, Tregler, Petrák, Řezáč, Prošek, Rosa, Jirásek, Muleme, Batioja Náhradníci:

Kopáč, Vaníček, Ráliš, Hrubý, Čáp, Hiler, Ludvík, Kolodziej Náhradníci:



FC Red Bull Salzburg : 1. FC Slovácko 0:3 (0:2) Góly:

Góly:

2. Siňavskij

8. Petržela

64. Juroška Sestavy:

Mantl – Van der Brempt, Baidoo, Okoh, Morgalla – Tijani, Sadeqi, Jano, Paumgartner, Lechner – Koita Sestavy:

Heča – Holzer, Daníček, Kadlec, Reinberk – Trávník, Havlík – Petržela, Kim, Siňavskij – Vecheta Náhradníci:

Krumrey – Baran, Reischl, Schablas, Sulzbacher, Šimič Náhradníci:

Fryšták – Brandner, Cicilia, Doski, Juroška, Kalabiška, Kudela, Mihálik, Onuoha, Srubek, Valenta Žluté karty:

49. Baran Žluté karty:



Bohemians Praha 1905 : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 6:0 (3:0) Góly:

3. Prekop

12. Dostál

31. Köstl

49. Hála

58. Hrubý

81. Mužík Góly:

Sestavy:

1. poločas: L. Soukup – Hůlka, Křapka, Hybš – Köstl, Jindřišek (C), Jánoš, Dostál – Prekop, Matoušek – Kozák.



2. poločas: Reichl – Kadlec, Křapka, Vala – Mužík, Beran, Hrubý, Kovařík – Puškáč, Hála – Necid Sestavy:

P. Soukup – Svoboda, Tombul, Vedral, Farka – Lacko (65, Vítek), Pešek (65. Miška) – Fila (65. Ogiomade), Tureček, Selnar (75. Franěk) – Araujo-Wilson (40. Tall). Náhradníci:

Náhradníci:

Jágrik – Záhradnik, Chytrý, Sládek.

FK Pardubice FK Pardubice : FC Košice 0:2 (0:1) Góly:

Góly:

17. Qose

84. Faško Sestavy:

Kinský – Surzyn, Donát, Halinský, Helešic – Patrák, Šimek, Icha, Hlavatý, Pikul – Krobot Sestavy:

Putnocký – Mizerák, Šindelář, Krivák, Golikov, Qose, Greššák, Faško, Turčák, Medved, Pačinda Náhradníci:

Budinský – Halász, Vacek, Tischler, Míšek, Huf, Kurka, Brdička, Zlatohlávek Náhradníci:

Valach – Kira, Petrák, Veselý, Vasil, Sovič, Slanina, Sagna, Gallovič, Jakubko

SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : Újpest FC 1:4 (0:3) Góly:

87. Hais Góly:

11. Csoboth

19. Ambrose

43. Csoboth

64. Morschel Sestavy:

Šípoš – Králík, Broukal, Pařízek, Adediran, Ondrášek, Hellebrand, V. Hora, J. Hora, Nikl, Trummer Sestavy:

Banai, Pauljevic, Antzoulas, Hall, White, Mack, Ljujic, Jevtoski, Csoboth, Varga, Ambrose. Náhradníci:

Andrew, Havel, Suchan, Osmančík, Hais, Čoudek, Čermák, Jungbauer, Bastl, Čmelík Náhradníci:



FK Admira Praha : FK Příbram 0:6 (0:3) Góly:

Góly:

25. Wágner

29. Nečas

39. Dudl

54. Dudl

59. Nečas

90. Loic Sestavy:

Sestavy:

Melichar – Matoušek, Brabec, Jahič, Andronikou, Ngosa, Hušbauer, Dudl, Jandera, Wágner, Nečas Náhradníci:

Náhradníci:

Anih, Antwi, Csaba, Jelínek, Krameš, Mirkovič, Nkwinga, Štěpánek, Smrkovský

FC SILON Táborsko : FK Dukla Praha 2:0 (1:0) Góly:

5. Zeman

53. Zeman Góly:

Sestavy:

Pastornický – Plachý, Novák (46. Skopec), Kone, Tusjak – Foltyn, Bláha – Varačka (79. Sylla), Kateřiňák (75. Javorek), Zeman (60. Kalousek) – Mach (80. Oloko). Sestavy:

Rada – Ullman, Peterka, Hašek, Jelínek – Moulis, Barac, Kozel, Matějka, Zeronik – Škoda. Náhradníci:

Kerl, Šplíchal, Schindler, Sylla, Javorek, Kalousek, Oloko, Svatek, Skopec Náhradníci:



Zagłębie Lubin : FK Jablonec 0:1 (0:0) Góly:

Góly:

89. Náprstek Sestavy:

Dioudis – Kludka, Lawniczak, Kopacz, Grzybek, Dabrovski, Poletanović, Bohar, Mróz, Chodyna, Pieńko Sestavy:

Náhradníci:

Weirauch, Kruk, Nalepa, Orlikowski, Makowski, Gaprindashvili, Woźniak, Munoz, Terlecki Náhradníci: