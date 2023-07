Plán Pardubic? Vyhnout se skupině o záchranu. A nejlépe ještě přivést stopery

Východočeši udrželi v uplynulé sezoně prvoligovou příslušnost až v baráži s Příbramí. „Jednoznačně bychom se rádi vyhnuli skupině o záchranu a hráli co nejvýš. To je náš cíl v kabině. Tohle očekávají i naši fanoušci,“ řekl osmatřicetiletý kapitán a útočník Pavel Černý.

„Chceme mít klidnější sezonu, prioritou je pro nás záchrana. Organizace Pardubic se lepší, každý půlrok se zvedá infrastruktura. Změnily se finanční nároky na hráče. Pomaličku se jde správným směrem. Klub jako organizace má obrovský potenciál,“ uvedl trenér Radoslav Kováč.

Po konci minulého ročníku opustili mužstvo oba klíčoví stopeři. Hranáč se vrátil do Plzně a Vlček do Slavie. „Trochu jsme s trenéry doufali, že by se mohl jeden z nich vrátit. Bohužel to se nestalo. Měli jsme rozjednáno několik středních obránců, ale postupem času zjišťujete, že stopery shání v první a druhé lize každý,“ pronesl sportovní ředitel Vít Zavřel.

„Je to pro nás složitá situace. Obranu ještě nemáme vyřešenou, na tom je shoda. Chtěli bychom co nejdříve přivést dva obránce, intenzivně na tom pracujeme. Stoprocentně chceme obrannou fázi dořešit,“ dodal.

Do druholigové nizozemské Bredy přestoupil nejlepší střelec týmu v minulé sezoně záložník Dominik Janošek. „Jednoznačně nám odešly góly a kvalita v předfinální fázi. Musíme to rozprostřít na všechny hráče. Bylo to výhodné hlavně pro klub, hráč odešel do Nizozemska. Je to dobrá vizitka pro klub. I z Pardubic se dá udělat velký transfer. Jsme za něho rádi a těší mě, že z toho klub profitoval. Prostředky jsme využili na jiné hráče,“ podotkl Kováč.

Vedení klubu přivedlo nastálo obránce Michala Surzyna nebo útočníky Ladislava Krobota a Vojtěcha Patráka. „Ráno jsme přivítali ofenzivního křídelníka Jakuba Matouška z Olomouce na roční hostování. Posty budeme mít zdvojené a konkurenci o to větší, to znamená tlak na hráče ze základní sestavy. To se nám povedlo,“ uvedl Zavřel.

„Dobře jsme doplnili útok, v ofenzivě budeme mít větší kvalitu. Co se týče zálohy, taky věřím, že to bude dobré. Tonda Kinský v bráně vypadá velmi dobře. S (gólmanem) Buďou (Budinským) jsme se dohodli na tříleté spolupráci a vykoupili jsme ho z Ostravy,“ doplnil.

Východočechy po historickém postupu mezi elitu v roce 2020 čeká čtvrtá sezona v nejvyšší soutěži. Poprvé ji celou odehrají na svém stadionu, kam se po působení v azylu v pražském Ďolíčku vrátili před jarní částí uplynulého ročníku. Novou ligovou sezonu načnou v sobotu doma proti pražským Bohemians 1905.

Zatímco v premiérové prvoligové sezoně se rozpočet klubu pohyboval kolem 60 milionů korun, dnes je na dvojnásobku. „Bez pár set tisíc korun jsme na 100 milionech, ale to se bavíme jen o akciové společnosti bez mládeže, tu máme zvlášť. Ta stojí 23 milionů,“ řekl majitel klubu Vladimír Pitter.