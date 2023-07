Musíme si na sebe co nejrychleji zvyknout, říká pardubický obránce Surzyn

Východočeši navíc slovenskému soku podlehli 0:2 úplně zbytečně. Kapitán Hlavatý už ve 14. minutě lajdácky zahodil penaltu a mančaft trenéra Kováče následně pohrdl ještě několika dalšími tutovkami.

„Že jsme nedali penaltu, to se stává,“ omlouval krajní bek Michal Surzyn exekutora Hlavatého. „Ale potom jsme měli spoustu šancí, dá se říct, že jsme Košice do ničeho nepustili — kromě toho gólu z rohu a ve druhé půli, už ke konci utkání, z pokutového kopu... Myslím, že to pro nás byl trošku smolný zápas,“ pokračoval 25letý fotbalista, jenž se v létě do Pardubic vrátil z Jablonce.

Štve vás, že jste se vpředu ani jednou neprosadili?

Určitě, protože příležitostí bylo fakt spousta. Musíme na tom zapracovat, aby to za týden v lize proti Bohemce bylo lepší.

Co ještě generálka odhalila?

Ukázala, v čem máme pořád mezery. Vedle proměňování šancí to je i nutnost hrát rychle s balonem, všechno nám totiž strašně trvá. Soupeř nás zavře a pak už je to těžké.

Co v obraně? Dostali jste gól z hlavičky mezi stopery a pak Košice z podobné pozice trefily břevno. Tam se musíte srovnat...

Jasný, standardky nám s Košicemi činily velké problémy. Špatně jsme nabírali protihráče, vůbec jsme je neměli. To taky musíme pořešit.

Panovalo velké dusno, během duelu proběhly čtyři občerstvovací pauzy. Jak to snášíte?

Je to nepříjemné, ale pro všechny na trávníku stejné. Za týden snad takové teplo nebude. Musíme se s tím každopádně popasovat.

Vy jste na hřišti strávil celých 90 minut, cítíte se v pohodě?

Cítím se unavený (úsměv). To sluníčko opravdu hrozně vyčerpává. Dost se to na nás podepisuje a ty „picí“ pauzy proto velmi pomáhají.

Jaký z týmu máte po opětovném příchodu do Pardubic dojem? A ze svého návratu jako takového?

Jsem šťastný, že jsem zpátky tam, kde to znám, i když kabina se výrazně obměnila — z kluků, se kterými jsem tu předtím hrál, jich tu zůstalo jen pár. Ti noví jsou vesměs mladí, takže si na sebe musíme co nejdřív zvyknout, protože příští sobotu už to začíná. Je třeba doladit detaily a jdeme do toho naostro.

Hodně se na premiéru proti „Klokanům“ na domácím stadionu, která se uskuteční 22. července od 15 hodin, těšíte?

Samozřejmě, lidi chodí, doufám, že bude vyprodáno. Snad tady bude dobrá atmosféra a zvládneme to.