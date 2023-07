Dva sparťané ne, ale Fila v Teplicíc kývl: Návrat do Slavie by smysl nedával

Fotbalový útočník Daniel Fila, kmenový hráč Slavie, se po evropském šampionátu do 21 let opět zapojil do přípravy prvoligových Teplic. Kluby domluvily jeho další hostování na Stínadlech, které se dolaďuje. Comeback oslavil dvěma góly ve středečním přípravném zápase se Žižkovem, který skláři v Blšanech vyhráli 2:1.