Sparta byla „nechutnější“ než Slavia, tvrdí Vachoušek. Zazděná penalta ho zvedla

Devatenáctiletý mladík ukázal, že má pro strach uděláno. Postavit se ve věku teenagera k pokutovému kopu před téměř plným domem a proti top soupeři, to chce kopec odvahy i sebevědomí. Nechybí mu ani jedno.

„Měli jsme s trenéry nějaké tipy střelců, on mezi nimi nebyl,“ zaskočilo i slávistického brankáře Aleše Mandouse, že se proti němu rozběhl vytáhlý hubeňour se zlatými vlasy. „Hlavně jsem nechtěl skočit napřed, abych mu to neulehčil. Naštěstí jsem vystihl správnou stranu.“

V nastavení první půle se brankář Slavie vrhl k tyči a Vachouškův pokus vyrazil. „Byl jsem na tréninku určený do trojky exekutorů,“ líčil syn bývalého reprezentanta a současného sportovního ředitele Teplic. „Já si dost věřil, v béčku jsem penalty dal všechny. Koukám na nohy gólmana, čekám, až skočí. Tentokrát jsem to kopl docela dobře, Mandy to pěkně chytil. Prostě to nevyšlo, jedeme dál!“ nezoufal junák.

A ani trenér Zdenko Frťala mu nevyčinil. „Oceňuji, že měl vnitřní sílu si balon vzít a hlavně že po přestávce udělal všechno, aby nezdar odčinil. Byl ve dvou nebezpečných situacích. Jiní velcí hráči v důležitých zápasech pokutový kop neproměnili a možná je to položilo, Tadis ale ukázal, jaký má charakter,“ ocenil kouč. „Nebudu ho za to peskovat.“

Fotbalisté Slavie oslavují brankáře Aleše Mandouse, který právě zlikvidoval penaltu Teplic.

Vachouška jeho penaltový kiks nezdeptal, ale paradoxně nastartoval. „V prvním poločase jsem hrál trošku tužku, pak jsem nedal desítku, což mě zvedlo a začal jsem si věřit. Mě zvedne úspěch i neúspěch, tak to mám v hlavě nastavené,“ prozradil Vachoušek.

Utěšovat od spoluhráčů ani nepotřeboval: „Já to úplně nemusím, sám si to pročistím v hlavě. Což se mi povedlo.“

Však i od svého jindy kritického táty slyšel pochvalu. „Za druhý poločas a za to, jak jsem zareagoval po té penaltě,“ těšilo nebojsu, který se hned stal terčem svých parťáků: „Kluci si už ze mě dělají srandu, já to beru. Že prý dlužím pokladníkovi Grigarovi peníze. Pošlu mu je!“

K exekuci penalty se obvykle staví zkušenější hráči. „Jenže Filous nehrál,“ zmínil Vachoušek útočníka, který proti „své“ Slavii nastoupit nemohl. „A Trubač ještě na hřišti nebyl. I příště bych si na penaltu věřil, jen nevím, jestli mě tam trenér znovu pošle,“ pousmál se hráč, který si dal za cíl být lepší než jeho táta, mistr Evropy do 21 let či hráč Olympique Marseille, Sparty i Slavie.

Teplice letos top ligovou trojku na domovských Stínadlech prohánějí, se Spartou i Slavií získaly bod, Plzeň porazily. „Jsou za tím fanoušci. Když jich přijde hodně, nevnímáte únavu, makáte celou dobu. Hodně nám pomáhají!“ poděkoval jim Vachoušek a srovnal dva zápasy s pražskými S: „Sparta byla trošku nechutnější proti Slavii, tu jsme potrápili víc, i když to byl taky náročný zápas.“

Trnul, když slávista Chytil po přestávce skóroval, ale pak se dlouho řešilo s VAR, zda gól bude platit. „Bál jsem se, naštěstí to byl ofsajd,“ otřel si čelo.

Skláři pod trenérem Frťalou rozkvétají, to vnímá i Vachoušek. „Proti Slavii jsme dřeli jeden za druhého, odmakali jsme to. To ukazuje náš týmový duch!“

Mužstvo svého benjamínka podrželo, neproměněnou penaltou se užírat nebude: „I ze špatné věci si vezmu zkušenost do budoucna.“