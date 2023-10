Tepličtí skláři na tři krále umí. Ale stále jsme na začátku cesty, tvrdí Frťala

„Každý trenér má nějakou představu, jak by chtěl hrát. Někdo má za vzor Atlético, někdo Liverpool, někdo Spartu, Slavii. My máme za základní stavební kámen přístup,“ zopakoval poněkolikáté Frťala, tentokrát po nedělní bezbrankové domácí remíze se Slavií.

K mužstvu nastoupil v průběhu jara, a přestože občas musí skousnout výpadek, výkony jsou přece jen ustálenější než dřív.

„Každý hráč má na hřišti nějakou roli, a když si ji bude plnit, můžeme být úspěšní. V klubech, kde jsem trénoval, jsem se od toho chtěl odpíchnout. Když pochopí moji filozofii, pro trenéra, potažmo pro klub jsou oddaní. Musí té cestě věřit, ovšem jsme stále na jejím začátku a její součástí jsou i porážky a neúspěchy,“ upozornil slovenský kouč, že nejde o bezbolestný proces.

Do hráčů vštěpuje klubismus, hrdost, pracovitost, pokoru. „Kluci musí vědět, že je čest hrát zápas, na který přijde patnáct až dvacet tisíc diváků,“ řekl Frťala. „Po Slavii mi všichni gratulovali, ale největší gratulaci zaslouží hráči. Znovu dokázali, že když jsme organizovaní a dodržujeme taktiku zvolenou na soupeře, jsou oceněni ziskem bodů.“

Plzeň na startu ligy skláři doma přehráli 1:0, se Spartou remizovali 1:1, se Slavií 0:0. Proti pražským S se Stínadla naplnila jako už dlouho ne, pokaždé přes 15 tisíc lidí. „Diváci byli naším motorem. Když už toho měli kluci plné kecky, za jejich pomoci se povedlo Slavii potrápit a obrat ji. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, jak budeme hrát s nejlepší trojkou, možná by byl velký závazek něco takového slíbit. Jsme za to hrozně rádi!“

Frťala zná limity svého týmu, zná i sílu Slavie, proto hlavně uzavřel prostor před svojí brankou. „Hráli jsme na protiútoky, z kterých jsme mohli dát jeden dva góly,“ tvrdil útočník Tadeáš Vachoušek.

A třiapadesátiletý trenér přidal: „Taktika vyšla ze sta procent. Slavia chtěla vytvářet přečíslení v naší levé části hřiště, ale kromě závarů jsme ji do stoprocentní možnosti nepustili. A sami jsme chtěli čekat na jednu dvě šance a ty přišly; nemůžeme být naivní a myslet si, že si jich proti Slavii vytvoříme šest sedm. Získaný bod je pro nás vzácný.“

Dva klíčové okamžiky. První, když Vachoušek zahodil penaltu. Druhý, když Chytilův gól odvolal VAR kvůli ofsajdu. „Nevěřil jsem, že by se gól neuznal,“ přiznal Frťala překvapení z verdiktu. Byl však správný, uvedla včera komise rozhodčích.

Skláři uspěli navzdory absencím. Fila nemohl nastoupit, neboť ze Slavie hostuje, to i Hronek, ale ten stejně pykal za vyloučení, dlouhodobě chybí Urbanec, na předzápasovém tréninku se zranil Gning.

„Povolali jsme mladého Bednára z béčka, abychom měli dostačující počet na lavičce. Jsem rád, že kluci, kteří nahrazují stabilní hráče, jsou konkurenceschopní. A jejich výkony kromě poháru ve Vyškově mají nějaké parametry. Musí si uvědomit, že ne každému se poštěstí být v tomhle klubu a týmu. Odvádějí maximum, i když někteří mají limity ještě výš,“ míní Frťala, jehož ekipa v sobotu nastoupí na Slovácku.

Teplický záložník Filip Havelka (vpravo) se snaží odkopnout míč před Ivanem Schranzem ze Slavie.

Za výkon proti Slavii speciálně vyzdvihl dvacetiletého Marka Beránka. „Tenhle neznámý kluk zvládl utkání perfektně. Bery je vzácný typ hráče, který má víru ve vlastní schopnosti. Obstál na výbornou,“ oznámkoval ho rodák z Nitry.

Zato nedávnou posilu na hostování ze Sparty, norského obránce Andrease Vindheima, oznámkovat nemůže. „Bohužel ho zase zradilo zdraví a není předpoklad, že by do konce podzimu nastoupil. Jsme v kontaktu s doktory Sparty, třeba se stane malý zázrak. Spíš to chce ale radikální zdravotní zákrok.“