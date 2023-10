Proti Slavii hrál jen nastavení, po hvizdu dostal Dramé žlutou i červenou kartu

Teplický brankář Tomáš Grigar naposled vykopl míč daleko od své brány, na polovině Slavie šel Dramé do souboje s Igohem Ogbuem, po kterém se slávista chytil za obličej.

Vzápětí sudí Dalibor Černý utkání ukončil, běžela desátá minuta nastavení.

Dramé a Ogbu se už po závěrečném hvizdu dohadovali, slávistický stoper gestikuloval a naznačoval, že dostal úder loktem.

Do jejich výměny názorů se zapojil i slávistický gólman Aleš Mandous. On i Dramé následně obdrželi žluté karty.

„Šel jsem bránit našeho hráče, trochu se pošťuchovali. My to uklidnili, já dostal žlutou kartu ani nevím za co. To k tomu patří, trošku emoce,“ líčil Mandous.

I když v té době bylo utkání už ukončeno, konec všeho ještě nebyl.

Sudí Černý následně na doporučení videoasistentky Jany Adámkové odběhl k obrazovce. Když si pak detailně prohlédl souboj z poslední sekundy v zápase, dal Dramému červenou kartu.

„Co jsem slyšel od rozhodčích, vyloučili ho za loket na Ogbua, ale neviděl jsem to,“ poznamenal Mandous.

Všiml si toho asi málokdo.

Do zápisu pak sudí Černý uvedl: „Červená karta, surová hra. Prudké udeření soupeře loktem v souboji o míč za použití nepřiměřené síly v nepřerušené hře. Červená karta udělena po skončení utkání na základě intervence VAR. Bez zranění protihráče. Žlutá karta udělena za nesportovní chování za vzájemnou potyčku s hráčem hostů číslo 28.“

Dramé šel do hry tak trochu vynuceně poté, když se zranil teplický útočník Jásir Núr. Jelikož trenér Zdenko Frťala neměl na lavici k dispozici dalšího útočníka, ale jen mladíky Křišťana s Bednárem, který byl k ligovému utkání nominován vůbec poprvé v kariéře, poslal do hry francouzského defenzivního hráče.

Dramé vypomáhal při obranných standardkách, jinak se pohyboval na hrotu. A právě jako útočník fauloval v souboji s Ogbuem.

V letošní sezoně nenastupuje pravidelně, v posledních pěti ligových zápasech odehrál celkem jen na dvacet minut v Liberci a v Karviné, proti Slavii pak dlouhé nastavení. Po vyloučení si nezahraje zase, za podobné prohřešky disciplinární komise dává tresty minimálně na tři utkání.