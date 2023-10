Před odvolaným gólem faulovali Juráska. Proč nebyla penalta? divil se Trpišovský

„Je těžké kousat, že dáte gól a po sedmi osmi minutách je odvolaný,“ vrátil se Trpišovský do 73. minuty zápasu a k akci dvou střídajících hráčů.

Jurásek ve středu pokutového území ideálně nezpracoval přihrávku, ale míč se dostal před branku, odkud ho do sítě poslal s pomocí břevna Mojmír Chytil. Videorozhodčí po dlouhém přezkoumávání odhalila, že se balon po Chytilově střele odrazil od paty Juráska, který stál za domácím gólmanem Tomášem Grigarem v ofsajdu.

„Pořád si myslím, že tam byl faul na Juráska. A jestli se ta situace tak dlouho přezkoumává, někdo ho musel vidět. Za A šlo o faul na něj, za B se dostal ofsajdové pozice právě kvůli tomu faulu,“ rozporoval Trpišovský verdikt VAR. „Pokud se najde ofsajd, tak předtím byla penalta, která se měla řešit jako první.“

Nestalo se, a tak Slavia v lize podruhé za sebou ztratila. V posledních třech kolech dala jen dva góly, oba navíc z pokutových kopů.

Teplický záložník Filip Havelka (vpravo) se snaží odkopnout míč před Ivanem Schranzem ze Slavie.

„Pořád si vypracováváme dost pozic, ale protože je neproměňujeme, postupem času je na hřišti méně místa a chybí nám lepší řešení a klid. Pořádně jsme netrefili bránu,“ rozladilo Trpišovského v Teplicích. „V prvním poločase létalo hodně centrů ze stran, bohužel jsme se z nich neprosadili a neuhráli jsme ani druhý míč, který ve vápně zůstal. Dostat se do vedení z prvních dvou tří pozic, změnili bychom ráz zápasu. Hrálo by se víc nahoru dolů a alespoň jednou za čas bychom šli do otevřené obrany. Takhle pořád útočíme do deseti hráčů, bušíme do plné obrany.“

A pak se sešívaným nedaří rozpárat semknutý blok soupeře. „Potřebujeme lepší práci v pokutovém území. Situací si tam vytvoříme dost, ale jsme málo agresivní a chybí nám i dobrý výběr místa, často to přeběhneme. Neumíme se tam momentálně sladit, většinou letí centr do jiného prostoru, než máme hráče v náběhu,“ posteskl si trenér Slavie.

Jeho mužstvo v letošní sezoně ještě ani jednou neskórovalo hlavou. Pro což má Trpišovský vysvětlení.

„Loni jsme měli nejproduktivnější standardní situace v lize, letos jsme z nich dali jeden gól a ještě v Evropě. Druhá věc je, že spoustu branek hlavou dávali Lingr a Olayinka, kteří jsou pryč. A David Jurásek,“ jmenoval kouč dalšího muže, který Slavii opustil, „dobře zavíral zadní tyč a připravoval pozice. Právě tam nás nejvíc tlačí bota. Hru do bloku jsme loni rozleptávali Davidem z levé strany, zařizoval finální a předfinální míče a závary ve vápně. Centry z levé strany nejsou teď zdaleka tak kvalitní jako ze strany pravé.“

Na Stínadlech na podzim nevyhrála nejen Slavia, ale ani Sparta s Plzní, tedy týmy české top trojky. Trpišovský uznal sílu Teplic. „Doma jsou ve velkých zápasech a před velkou kulisou silné a nepříjemné. V defenzivě se za poslední dobu hrozně zlepšily. Domácí dnes odvrátili spoustu míčů, které letěly do vápna. Jsou tam první, hru mají dobře zorganizovanou, těžko se do nich dostává. A když už se do nich dostanete, musíte šanci využít.“

Což se Slavii nepovedlo.

Už ve čtvrtek má šanci na reparát, v Edenu vyběhne v Evropské lize proti Šeriffu Tiraspol, jenže Trpišovský ještě v pondělí hodlá dohrávat výkon z Teplic.

„Nechceme to hodit za hlavu, musíme si utkání dobře rozebrat. Spousta hráčů je na svých pozicích nová. Budeme pracovat s nimi, s videem, jak se v situacích chovat. Z velké převahy, jakou jsme měli v prvním poločase v Teplicích, musíme vytěžit víc. A taky zlepšit auty. Loni byly naší silnou stránkou, letos v nich tak dobří nejsme. I teplická penalta vznikla z našeho autu a špatného postavení,“ upozornil Trpišovský; pokutový kop Vachouška zneškodnil brankář Mandous. „Ve čtvrtek nás čeká domácí zápas v Evropě, těšíme se. Pro hráče a lidi je dobře, že se hraje i v týdnu.“

Slávistický útočník Mojmír Chytil střílí gól proti Teplicím, rozhodčí však nakonec trefu kvůli ofsajdu neuznal.

Proti Šeriffu jistě nenastoupí Sheriff Sinyan, ovšem obránce z Gambie a letní posila z norského Molde už trénuje s týmem. Slavia ho zraněného již získala. Riskla to.

„Měl problém s achillovkou, zánět. Laicky řečeno mu noha ztvrdla, pohyblivost v zadní části nebyla, jaká měla být. Podařilo se to odstranit, z osmdesáti procent je problém napravený. Rozehrávka na pozici levého stopera nás trápí, on má progresivní přihrávku skrz linie, dokáže uvolnit střední záložníky a je velice dobrý ve vzduchu. Naše stopery musím pochválit, hrají velice dobře, ale v získávání metrů do hloubky je nejsilnější asi on. V tom by nám mohl pomoct.“

Nejdřív však po reprezentační přestávce. Teď se Slavia musí po dvou ligových zakopnutích zvednout bez něj.