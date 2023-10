Při penaltách má velkou úspěšnost. Vachouška jsem netipoval, řekl Mandous

Proč ne?

Samozřejmě jsme byli celý zápas lepší, oni měli jednu střelu na bránu. Sice to byla penalta, ale my dali gól, bohužel nám ho neuznali. Trošku nám vázla koncovka, měli jsme tam dotlačit ještě jednu branku. Bohužel to skončilo remízou.

Teplický defenzivní blok vás udržel na uzdě. Zaskočili vás domácí?

Fungovalo jim to. Čekali jsme, že budou víc otevřenější, nakonec víc zalezli. A my se tam těžko dostávali. Ale měli jsme nějaké náznaky už v prvním poločase, bohužel jsme to nedotáhli.

Tepličtí vám z ojedinělých kontrů zatápěli.

Oni měli nepříjemné brejky, nahazovali to na Jásira, ten je silný ve vzduchu, takže jim balony prodlužoval. Ve druhém poločase jsme měli trošku problém i s rozehrávkou, drhlo nám to. Zkazili jsme pár přihrávek, ze kterých si vytvořili šance. Naštěstí jim tam nic nepadlo, ale bod je pro nás málo.

S koncovkou jste na štíru celou sezonu. Co s tím?

Pracujeme na tom denně. Střelba na tréninku, kluci to uklízí do brány. Myslím, že je to otázka času. Gól jsme dali, neuznali nám ho, nemůžeme být spokojení.

Vy osobně ano díky chycené penaltě. Vachouška jste přečteného mít nemohl, že?

Ne, vůbec. S trenéry jsme měli nějaké tipy střelců a kam to dávají, Vachoušek mezi nimi ani nebyl. Myslím, že kopal první penaltu. Rozhodl jsem se sám pro stranu. Hlavně jsem nechtěl jít napřed, abych mu to neulehčil. Naštěstí jsem stranu vystihl a dopadlo to pro nás dobře.

Šokovalo vás, že na pokutový kop šel devatenáctiletý kluk?

Myslel jsem, že si míč vezme Mareček. Naštěstí pro nás si ho vzal mladý Vachy.

Co vy a penalty?

Mám nějakou sérii, ani to nepočítám. Vím, že mám víc než polovinu chycených. Taky je občas po tréninku pilujeme, tak se to snažím zlepšovat, i když nevím, jestli to jde. Je to hlavně o štěstí.

Jste penaltový specialita?

Ne, to ne. Kdybych dneska tipl druhou stranu, jsem vymalovaný.

Chytilův gól VAR neuznal, jak vám bylo?

Já se radoval, euforie. Šli jsme na půlku a najednou se přestalo asi na čtyři minuty hrát. Vůbec jsem nevěděl, co se řeší. V přerušené hře mi rozhodčí říkal, že tam byl ofsajd. Asi něco našli. Smolný moment.

Po odpískání konce zápasu sudí vyloučili teplického Dramého, co se stalo?

Měli nějakou výměnu názorů s Ogbuem. Šel jsem bránit našeho hráče, trochu se pošťuchovali. My to uklidnili, já dostal žlutou kartu ani nevím za co. To tomu patří, trošku emoce. Co jsem slyšel od rozhodčích, vyloučili ho za loket na Ogbua, ale neviděl jsem to.

Máte dvě ztráty v lize za sebou. Je dobře, že už ve čtvrtek hrajete pohár s Tiraspolem?

Ztráty jsou nepříjemné, ale soutěž je dlouhá. Potřebujeme začít dávat góly, pak to bude dobré. Hrajeme ve čtvrtek, to nám pomůže, že jdou zápasy rychle za sebou.