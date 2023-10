PONEDĚLNÍK: Panáka na Spartě, selátko ve fanzoně. Kde se produkt lepší

Sparta vyprodává stadion pravidelně a diváci se baví hlavně fotbalem trenéra Briana Priskeho. Radost by měl z něj i legendární kouč Václav Ježek, který se Spartou získal šest titulů a v neděli by měl sto roků.

Proti Plzni už ve 2. minutě úřadující mistři vystřihli famózní akci. Na jejím začátku byl stoper Filip Panák, který zariskoval, šel do kličky proti napadajícímu Durosinmimu a pod tlakem jen tak tak stihl špičkou kopačky rozehrát před dalším soupeřem. Ale stihl. A dopředu. Vytvořil tak rozdíl, pak už to bylo ťuk, ťuk, trefa - Ryneš, Haraslín, Laci. Radost pohledět.

Hlavně na Panáka, jemuž slušela i páska. Po těžkém zranění kolena předvádí moderní fotbal v elegantním provedení. I kdyby potřeboval v tréninkovém procesu nějaké úlevy, těmito výkony si v sedmadvaceti říká o reprezentační pozornost. Upozorňuje na sebe i Matěj Ryneš, který po návratu z hostování v Hradci vletěl do sestavy Sparty kurážně. Nebojí se ani pálit štiplavě z dálky, takových hráčů v lize není moc.

I vítězný zásah Jana Kuchty, jenž byl odměněn za vytrvalou práci pro tým čtvrtou trefou v ročníku, snesl nejpřísnější měřítko tentokrát brejkové situace. Ta znovu začala u stopera - v tomto případě Martina Vitíka, který nahradil potrestaného kapitána Krejčího. Dvacetiletý mládežnický reprezentant odehrál výživný mač. Neuhlídal sice při rohu vyrovnávajícího Durosinmiho, avšak v nastavení na čáře perfektní hlavičkou zabránil vyrovnání po ráně Lukáše Kalvacha, jenž tak zůstal jen u asistence a hlavně všechny body zůstaly na Letné. Znamenitá reakce. Vitík má cestu do sestavy těžkou, přitom ho sledují skauti z evropských klubů. Třeba to v zimě vyřeší přestup.

Pochvalu si zaslouží i Plzeň za aktivní hru. Trenér Miroslav Koubek po pomalejším rozjezdu omladil sestavu a k taktické vyzrálosti přidává Viktoria nápadité útoky. Na Spartu to ještě nestačilo.

Znovu se řeší zvláštní pohyb hlavou Tomáše Chorého, jehož bránil opět Sörensen. Nevypadalo to dobře ani přirozeně, je s podivem, že to čahounovi Plzně prochází. Přitom útočník je to vynikající, velmi platný pro mančaft, schytá spoustu ran, ale také rozdá. Tyhlety by si měl ovšem odpustit a hlavu používat hlavně na balony nebo křížovky.

Teplice na top kluby umí

Slavia nebyla schopná se v Teplicích dostat přes organizovanou defenzivu. Povedlo se to jen výjimečně, leč Chytilovi vzal radost ofsajd Juráska. Celkem jasnou záležitost trvalo sudí Adámkové u videa rozklíčovat povážlivě dlouho, hlavně že se podařilo.

Třeba se dočkáme doby, kdy komunikaci mezi sudími uslyšíme veřejně, plná Stínadla by si to zasloužila. I když slávistický trenér Jindřich Trpišovský chtěl penaltu za skluz Beránka pod nohy Juráska, tohle bylo na desítku málo, což se nedá říct o kose Masopusta na Jásira poté, co špatně vhodil aut.

Slavii výtečným skokem k tyči zachránil brankář Aleš Mandous, jenž k dlouhodobě přesné rozehrávce přidal i důležitý zákrok. Devatenáctiletý Tadeáš Vachoušek z puntíku selhal. Mnohem lepší bylo, jak to vzal. Žádná hlava dole, dělal vše pro to, aby zaváhání odčinil a týmu pomohl. Hezká ukázka správného mentálního nastavení.

Teplice hrály, na co měly, Chaloupek a spol. nevýraznou Slavii bezpečně uhlídali. To není ostuda, stačí se podívat na výsledky Sparty, Slavie i Plzně v Teplicích v tomto i minulém ročníku. Nevyhrály tam ani jednou.

Fotbal v Teplicích se snad zvedá, zlepšuje se také servis pro fanoušky, kteří si užili fanzonu. Ačkoli je stále co zlepšovat, i v malém PR týmu jdou dělat dobré věci. Kluby by měly pochopit, že investice do marketingu se mohou vyplatit víc než nákupy průměrných hráčů.

Baníku by slušel nový stadion, nebo olomoucký

Fotka pečeného selete z olomoucké fanzony před šlágrem s Baníkem předčila dosahem všechny ostatní zprávy ze sociálních sítí Sigmy o dění z očekávaného utkání, zobrazilo si ji téměř půl milionu lidí různě po světě. Fajn kulinářský i marketingový počin, i když to na hřišti může dopadnout jakkoli.

Olomouc odehrála proti Ostravě mač, který už nejspíš dlouho nezopakuje. Co se mohlo pokazit, to se pokazilo. Zahozené vyložené šance, špatné výběhy brankáře Macíka, který už ve 19. minutě dostal červenou kartu, k tomu tři zranění hráči a když mohl sudí Szikszay poměr fotbalistů srovnat, Kpozovi druhou žlutou odpustil.

Po půl hodině bylo hotovo, diváci měli po zápletce. Je zbytečné spekulovat, jak by zápas vypadal, kdyby hrála Olomouc v jedenácti. Začala výborně, dominovala, jenže v jedenácti zůstala jen chvíli, rychlost Tanka nejde podceňovat, donutila Macíka k chybám. Rozdíl v bráně byl zásadní. Zatímco Macík Sigmu potopil a nikoli za poslední rok poprvé, Letáček předváděl úžasné zákroky, výkonnostně roste.

Od sportovního manažera Baníku Luďka Mikloška dobrý tah. Sedá si i hra pod koučem Pavlem Hapalem, Ostrava už poskočila do elitní šestky a namáčkla se za Sigmu. Tomáš Rigo (21 let) i Jiří Boula (24) ovládli střed hřiště. Možná to byly spíše vynucené okolnosti jako zranění Tetoura, ale ku prospěchu. V přesilovce vynikly i další výkony - stopera Pojezného, křídelníka Ewertona, či produktivního Buchty.

Ostravští se v Olomouci znovu cítili jako doma, šest let na Andrově stadionu neprohráli, pětkrát vyhráli a třikrát o tři góly. Vynikající fanoušci Slezanů tradičně obsadili monumentální severní tribunu, jež by se už mohla jmenovat Ostravská, i když vedle tribuny Karla Brücknera by to znělo divně. Škoda že Baník nemá lepší stadion, atletická dráha fotbalu nikde nepřeje.

Kodeš bez karty? To jako vážně?

Zklamala atmosféra v derby Pardubic s Hradcem Králové, nebylo vyprodáno a slyšet byli hlavně hosté. Domácím se musí zamlouvat příspěvek sparťana Kryštofa Daňka na hostování. Je ho plné hřiště, chuť do hry z něj čiší. Hradečtí se mohou opakovaně spolehnout na brankáře Pavola Bajzu, který předvádí top zákroky jako v případě přízemní střely Sychry. Na zem dostal 195 centimetrů bleskově.

Kaňkou, a to hodně výraznou, bylo šlápnutí hradeckého kapitána Petra Kodeše na achilovku Darmovzala v 38. minutě. Vážně za to sudí Berka neudělil ani žlutou kartu? Tady šlo o zdraví, otřesný faul.

S autoritou měl zase problém rozhodčí Všetečka ve Zlíně, který si v záchranářské řeži s Českými Budějovicemi nechal líbit nadávky i strkání hráčů. To je hodně špatně.

Kovařík zařídil polovinu gólů Bohemky

V elitní šestce je už Mladá Boleslav s oživeným Vasilem Kušejem. Oživit by však klub měl hlavně práci s fanoušky, tady se najde prostoru spousta, ale zdaleka nejen v Boleslavi. Triumf nad Bohemkou trefili Středočeši ze vzduchu po hlavičkách Júsufa Hilála a Pulkraba. Hlavně v případě Hilála šlo o ukázkové trknutí do míče, takhle se používá čelo.

Neměly by zapadnout ani výkony pětatřicetiletého křídelníka Jana Kovaříka. Znovu si připsal asistenci, za deset kol má bilanci 2+3, čili se podílel na polovině gólů Bohemky. Přesto byl po utkání smutným hrdinou, neboť ve velké šanci trestuhodně minul branku.

Staronový kouč Juraj Jarábek vnesl do Karviné pozoruhodnou dávku energie, dát búra Liberci je stylový návrat.

Slunce konečně vyšlo v Jablonci, dočkal se první výhry v sezoně, třebaže útočník Jan Chramosta kromě gólu další dvě vyložené možnosti zahodil, v jednom případě zakopnul o trávník a ve druhém trefil brankáře Heču do obličeje. Ale výhra nad nezvykle průchodným Slováckem byla zasloužená a první ligovou trefou se na ní podílel také osmnáctiletý Matěj Krulich. Odměna i úleva pro trenéra Radoslava Látala, který se nikde nebál postavit mladé hráče, což je statečnost v českém fotbale stále spíše výjimečná.

Pěkné ponedělí.