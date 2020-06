Fotbalová Olomouc po době koronavirové? Bída, zmar, zklamání

Čemu se divit naopak lze, je podprůměrný výkon, jímž se většina pánů v modrých dresech v sobotu po obědě prezentovala.



Jestli to úvodní bezbranková plichta na Slovácku po téměř tříměsíční pauze způsobené koronavirem neodhalila zcela, tak tohle fiasko potvrdilo: přerušení soutěže zřejmě nejvíc ze všech týmů v lize ublížilo Olomouci.



Před virem působila svěže, porazila Spartu, ve čtvrtfinále poháru smetla Jablonec a zdálo se, že konečně pod Látalem našla svou tvář. Jenže teď ji hledá znovu.

„Kdybychom vyhráli nad Příbramí 1:0, tak to říkat nebudeme. Ale asi nám to ublížilo, když prohrajeme doma s Příbramí,“ uznal Juliš.

„Na pauzu se rozhodně vymlouvat nebudeme, i když někteří hráči nejsou ve formě, co byli. To je ovšem starost nás trenérů,“ doplnil Látal.

Sigma tápe. Na desátém místě se navíc třese, zda nebude muset o ligové bytí usilovat v nervózní skupině o záchranu.

Olomoucký fotbalista Mojmír Chytil (vpravo) se potýká s urostlým příbramským stoperem Olivierem Kinguem.

„Nelepí nám to,“ hledá slova Juliš. „Nevím, jak to popsat. Na Slovácku to bylo taky špatný a teď jsme v tom pokračovali – a ještě prohráli. Hraješ s Příbramí, měly by to být tři body, a je z toho bída. Co k tomu říct? Je to škoda, já nejsem zvyklý prohrávat s Příbramí, ale máme ještě čtyři zápasy.“



Přitom i lopotné utkání rozehrála Olomouc slibně. Když záložník Breite narýsoval kolmici do vápna na mladíka Chytila, který patičkou i se štěstím našel pohotově pálícího Juliše, vypadalo to s domácími před koncem půle nadějně.

Jenže ze čtyři minuty kapitán Beneš pokazil rozehrávku, pak navíc ještě smolně srazil střelu Zorvana k volnému Antwimu, jenž parádním volejem na přední tyč propálil nebohého brankáře Mandouse a srovnal. Příbram se radovala z ligové trefy po 523 minutách. „Kdybychom vedení do pauzy udrželi, zápas bychom zvládli,“ je přesvědčený Látal.

Házenkářské obléhání o ničem

Do druhého poločasu nastoupili jeho hoši sebevědoměji, kontrolovali míč, avšak za házenkářské obléhání branky se body nedávají.

Dokonce ani na krásu.

Stačil první příbramský nákop na jediného vysunutého útočníka Matěje Polidara, jehož v brejku ještě podpořil osmatřicetiletý veterán Rezek, a sigmákům bylo ouvej.

I vytrvale povzbuzující padesátičlenný kotel fanoušků, který se vešel do kvóty 300 lidí, ztichl, když Polidar pláchl Jemelkovi s Gonzálezem, Mandouse se zbavil lehkou kličkou a uklidil míč do odkryté branky. „Zatlačili nás, nedostali jsme se za půlku, ale vyšel nám hned první brejk. Pomohlo nám to hodně,“ radoval se Polidar.

Že měla Sigma ještě téměř 40 minut na obrat? Z celkových patnácti střel jen třikrát trefila bránu, o šanci se dá mluvit jen při přízemní ráně Gonzáleze, jinak to byl tlak o ničem. Hanáci naráželi na urostlou stoperskou dvojici Kingue–Dramé.



„Sigma měla v podstatě neustále tlak, věděli jsme, že se do nás budou tlačit, a spoléhali jsme na to, že nám vyjde brejk. Spojení Honzy Rezka s Matějem Polidarem bylo gólové, takže pro nás super. Zvítězila bojovnost nad fotbalovostí,“ radoval se po svém prvním triumfu v roli hlavního kouče příbramský Pavel Horváth. „Pro nás je to první větší krok k tomu, abychom se mohli poprat o záchranu a vytvořili tlak na mužstva před námi.“

Zato Olomouc se sama dostává pod nepříjemný tlak. „Nemá cenu se něčím trápit teďka, když za dva dny jedeme čtyři hodiny do Budějovic,“ nabádá Juliš. „Už musíme zase přepnout, hraje se v rychlém sledu a musíme honem chytit formu, jinak si koledujeme o průšvih.“