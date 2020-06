Polidar není tuctový, zjistil už kouč Horváth. Julišovi vytřel zrak

Po nástupu do druhé půle Julišovi úsměv ztuhl. „Za pět minut dal gól, takže mi vytřel zrak. Udělal to hezky, je šikovnej.“

Polidar proti přesile na půlce udržel míč, poslal ho do křídla na veterána Jana Rezka a maximálním sprintem šturmoval dopředu.

Pláchl hlídačům Gonzálezovi s Jemelkou, a jakmile Rezek šajtlí narýsoval ukázkovou přihrávku, udělal kličku gólmanu Mandousovi a skóroval do prázdné branky.

Skluz Jemelky byl zbytečný, zklamání v očích Gonzáleze značné a Polidar křepčil u praporku s náhradníky v rozlišovácích. „Všiml jsem si, že gólman vyběhl, tak jsem si ho obhodil,“ radoval se z první trefy v sezoně, druhé ligové v kariéře. „Důležitější jsem nedal.“

Zrak tak trošku vytřel i novému příbramskému trenérovi Pavlu Horváthovi. „Musím říct, že jsem byl překvapený, jak je na tom fotbalově. Když jsem přicházel, tak jsem samozřejmě věděl, že už ho Sparta koupila, ale myslel jsem si, že je to tuctový hráč. A není.“

Ne, tuctovému hráči Sparta čtyřletý kontrakt nenabídla. Nejen že to udělal proti obráncům Sigmy hezky, ale především rozhodl o cenné výhře 2:1, pro poslední Příbram to jsou vůbec první body v sezoně ze hřiště soupeřů. „Je to hodně důležitá výhra. Potřebovali jsme ji. Gól mi dodá sebevědomí, ale výhra je důležitější,“ radoval se. „V šatně bylo velké nadšení.“

Polidarův zásah byl jako deus ex machina. Sigma dobývala val, pak stačil jeden kontr zničehonic a prohrála. „Zatlačili nás, nedostali jsme se za půlku, ale vyšel nám hned první brejk. Pomohlo nám to hodně,“ ulevil si útočník střižený nakrátko.

A jemu zase pomáhá, že Horváth z něj udělal hrotového hráče. „Sedělo mi to. Nevadí mi náběhy za obranu, myslím si, že mám dobrou fyzičku.“

S tím kouč souhlasí: „Jemu sedí pozice, kde může běhat. Takže oba kraje a hrot. On je hrozně poctivý a je na tom fyzicky velmi dobře, je schopný se pro mužstvo obětovat, je to na něm vidět. Teď už dal druhý gól, tak je to super.“

Polidar si zase pochvaluje Horváthův přínos pro tým: „Máme jasně danou taktiku, kterou se prezentujeme, a tu budeme hrát. Víme, co máme hrát, a to je důležité. Nechci to prozrazovat ostatním týmům, ale základ je hrát co nejrychleji nahoru a tlačit se do branky.“

K tomu Příbram jistí silná stoperská dvojice Kingue - Dramé. „Už minulý rok hráli spolu, jenže Oli Kingue se zranil, pak dlouho nehrál, hledalo se to, ale teď si to zase sedlo,“ těší Polidara. Pláchne sparťan i v úterý mistrovské Slavii? „Už se nám dýchá líp, věřím tomu, že budeme dál bodovat.“