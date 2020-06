Tým teď nešlape, koledujeme si, uznává olomoucký Juliš

„Prohráli jsme s Příbramí, a já nejsem vůbec zvyklý prohrávat s Příbramí,“ kroutil hlavou pětadvacetiletý útočník po výsledku 1:2. Liga pokračuje v rychlém tempu: ve středu hraje Sigma v Českých Budějovicích.



Proč jste na Příbram nestačili?

Začali jsme špatně. Prvních dvacet minut jsme neměli nic hlavně vepředu, s Mojou Chytilem jsme hráli špatně. Pak jsme to stabilizovali, byli jsme na míči, dáme gól a také tři minuty po něm to vypadalo dobře, pak to Antwi trefil hezky. O poločase si řekneme, že mají dobré brejky, a v 50. minutě dostaneme gól z brejku... Pak už je těžké proti komukoli hrát do plných a oni měli černé stopery výborné, takže jsme se už nedostali skoro k ničemu.

Hodně sigmáků podalo podprůměrné výkony. Je velké zklamání, jak jste se prezentovali proti poslednímu týmu ligy?

Podprůměrných... Celý tým, prostě nelepí nám to. Nevím, jak to popsat. Na Slovácku to bylo taky špatný a teď jsme v tom pokračovali a ještě prohráli. Hraješ s Příbramí, měly by to být tři body, a je z toho bída. Zklamání je obrovské. Co k tomu říct? Je to škoda. Ale máme čtyři zápasy. Přijde mi, že v téhle situaci je jedno, jestli se hraje s Ostravou, nebo Příbramí. Klidně můžeme vyhrát v Budějovicích a porazit Ostravu, ale bylo to na prd.

Můžete rozvést detaily, proč se Sigmě po pauze nedaří? Necítíte se dobře fyzicky, postrádáte jistotu na míči?

Tak to ne. Ono už pak není moc kam běhat, když dají na 2:1 a postaví se v deseti vzadu. To je těžký, už to není o fyzičce, ale o kvalitě nás vepředu, abychom něco vyřešili, dali na 2:2 a oni znejistili. Pak začali i kombinovat. Do té doby, jak dostali gól, všechno kopali pryč. Když už vedou, začnou si věřit a hrát dobře. Detail je to, že Antwi nám to trefí o tyč ve 42. minutě. S tím nejde nic moc dělat. Samozřejmě jsme předtím udělali chybu, ale on to trefí. Tím, jak ještě nejsme v top formě, ubere nám to optimismus, co jsme měli po gólu. My víme, že musíme zápas vyhrát, a pak to dopadne takhle.

Rozhodl Matěj Polidar, který stejně jako vy patří Spartě.

Já jsem si z něj dělal o poločase srandu, že hraju v útoku, že Sparta konečně našla útočníka, a on dal za pět minut gól, takže mi vytřel zrak. Udělal to hezky, ale to je zase naše chyba - tlačíme je, vstoupíme do druhého poločasu skvěle, máme roh, stojí v devíti vzadu, on jediný vepředu, odkopnou to, je tam sám, nahraje doleva a dá nám gól na 1:2. To se nemůže stávat tady v těch zápasech. Pak už těch sil moc není. Hráli jsme před třemi dny, kdy to taky stálo za prd, sebevědomí není a síly pak ubývají. Prohrajeme takovým gólem, když víme, že oni nám mohou dát gól jenom z brejku. Ale je šikovnej.

Osobně můžete být spokojený alespoň s tím, že v Olomouci vám to stále padá.

Tak spokojenej jen s tím gólem, jinak vůbec. Že jsem dal gól, je to jediné, co mě těší, ale mně jde o tým. Nejsem takový, že bych nutně potřeboval dát každý zápas gól, to vůbec, ale já potřebuji, aby tým šlapal a měli jsme dobrý pocit ze hry. Tým nešlape a dobrý pocit nemáme, takže nemůžu být spokojený.

Ublížila vám tříměsíční pauza kvůli koronaviru? Před ní jste vykazovali solidní formu.

Můžeme to tak říct. Kdybychom vyhráli nad Příbramí 1:0, tak to říkat nebudeme. Ale asi nám to ublížilo, když prohrajeme doma s Příbramí. Jedeme dál. Nemá cenu se něčím trápit teďka, když za dva dny jedeme čtyři hodiny do Budějovic. Už musíme zase přepnout, hraje se v rychlém sledu a musíme honem chytit formu, jinak si koledujeme o průšvih.

Je nabitý program výhodou, že se nebudete v porážce pitvat?

Asi jo. Po každé prohře je lepší, když se hraje hned. Ale moc nám to nejde, tak možná kdybychom měli další tři dny na trénink, třeba bychom něco dotrénovali. To není tak, že bychom špatně trénovali, na tréninku máme dobré momenty, super tréninky, ale jak vidíte, jak jsme dostali gól, jdeme hlavou dolů. Potřebovali jsme vyhrát, a nevyhráli jsme. Tak teď musíme body nahnat někde jinde.

Jak fotbalistu baví fotbal v komorní atmosféře, i když padesátka fanoušků slyšet byla?

Mě baví. Běhání v lese byla pro mě noční můra, to si budu pamatovat ještě dlouho. Je to něco jiného, než když přijde pět tisíc lidí. Naši fandili hezky, i když jsme prohrávali. Musíme jim poděkovat, bohužel jsme se jim neodvděčili. Myslím, že všichni jsme rádi, že se hraje, že se něco děje. Všichni jsme měsíc trénovali a jen čekali, kdy to povolí.