Potvrdí Sparta body? A co Plzeň v Ostravě? Liga v tempu pokračuje

Čtyři duely 27. kola se hrají od 18 hodin, ten pátý mezi Spartou a Teplicemi začne v Praze na Letné ve 20.00. Uzavřou už třetí sadu zápasů po koronavirové pauze.

Fotbalová liga se znovu naplno rozběhla před týdnem 26. května. O tři dny dřív se ještě dohrával duel Teplic s Libercem.

Oba duely po restartu soutěží vyhrály pouze Bohemians, Plzeň a Slavia, která v úterý nastoupí proti poslední Příbrami. Dvě výhry má také Liberec, ten však předtím nezvládl zmíněnou dohrávku s Teplicemi.

Baník Ostrava - Viktoria Plzeň středa 18.00, rozhodčí Hrubeš, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy

Ostrava: Laštůvka - Pokorný, Svozil, Stronati - Fillo, Jánoš, Hrubý, Jirásek, Fleišman - Šašinka, Potočný. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba, Beauguel, Kovařík.

Svěřenci trenéra Adriána Guľy minulý týden zaujali dvěma přesvědčivými výkony. Vítězství 2:1 na Spartě následovala demolice Mladé Boleslavi v poměru 7:1.

„Teď už ale znovu myslíme na nejbližší zápas. Pustili jsme si pár věcí o soupeři a bude velmi důležité, aby se nám podařilo přepnout do módu předzápasové přípravy,“ řekl plzeňský kouč.

Baníku, který myslí na účast v evropských pohárech, vstup do obnovené ligy nevyšel. Nejdříve remizoval na hřišti šestnácté Příbrami, pak bral pouhý bod i ze zápasu proti třináctému Zlínu.

Trenér Luboš Kozel ovšem věří, že by jeho týmu utkání proti papírově silnějšímu soupeři mohlo svědčit.

„V českých podmínkách to teď je asi nejtěžší soupeř. Ale tím pádem je to pro nás i výzva. Po pauze jsme zatím hráli se soupeři, proti kterým jsme museli tvořit, teď jsme v pozici, kdy je favoritem soupeř. Věřím, že to Plzni znepříjemníme tak, jak to Baník proti silným týmům vždy uměl.“

Dynamo České Budějovice - Sigma Olomouc středa 18.00, rozhodčí Julínek, na podzim 3:1 Předpokládané sestavy

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, P. Novák, Kladrubský - Čavoš, Havelka - Brandner, Šulc, Schranz - Ledecký. Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Jemelka, Kerbr - Zahradníček, Breite, Houska, González, Falta - Juliš.

Souboj týmů, kterým se návrat z nucené přestávky příliš nevyvedl.

České Budějovice, největší překvapení ligového podzimu, dokonce prohrály oba své poslední zápasy s Libercem i na Bohemians. Olomouc má aspoň bezgólovou remízu se Slováckem, ale také domácí porážku s poslední Příbramí...

„Nedaří se nám dávat branky, máme potíže se zrychlením hry a zakončením, přitom máme dva velice kvalitní útočníky. V tomto momentu nám schází podpora od krajních hráčů. V tomhle se musíme zlepšit,“ myslí si Jiří Neček, asistent olomouckého trenéra Látala.

„Musíme se zase vrátit k poctivé hře, která nás zdobila, protože momentálně mi přijde, že si jdeme jenom zahrát fotbal. Jako bychom byli ještě v karanténě a sezonu prostě chtěli jen nějak dohrát,“ mrzelo kouče Jihočechů Davida Horejše.

Na podzim Dynamo v Olomouci vyhrálo 3:1, byl to druhý zápas parádní osmizápasové série bez porážky, která skončila až v zápase na Slavii. Také do jara pak České Budějovice vstoupily nadějně, dvakrát vyhrály, jenže v následujících čtyřech duelech nebodovaly. Ve středu jim navíc bude chybět minule vyloučený kapitán Sivok.

Opava - Bohemians středa 18.00, rozhodčí Ardeleanu, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy

Opava: Fendrich - Harazim, Hnaníček, Žídek, Helešic - Mondek, Souček, Řezníček, Dordič - Železník - Juřena. Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Hůlka - Bartek, Hronek, Vacek, Jindřišek, Schumacher - Pulkrab, Vodháněl.

Do ligy se Bohemians vrátili ve velkém stylu, ve dvou zápasech nastříleli soupeřům v Ďolíčku sedm gólů a rázem pokukují po účasti v prostřední skupině o Evropu. Aktuálně je od ní dělí pouze horší skóre.

„Z povedeného startu jsme všichni nadšení. Asi by nás ani ve snu nenapadlo, že nastřílíme tolik branek a ze dvou zápasů vytěžíme maximální možný bodový zisk. Jsme spokojení a doufám, že budeme takhle pokračovat i nadále,“ řekl záložník David Bartek před zápasem v Opavě.

Ta v neděli vybojovala remízu v Teplicích a vrátila se na předposlední místo, na kterém ji v sobotu vystřídala Příbram.

Slovácko - Karviná středa 18.00, rozhodčí Královec, na podzim 2:0 Předpokládané sestavy

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Daníček, Divíšek - Sadílek, Havlík - Navrátil, Dvořák, Petržela - Zajíc. Karviná: Bolek - Moravec, Šindelář, Rundič, Čonka - Janečka, Smrž, Qose - Ba Loua, Guba, Taiwo.



Oba týmy mají co napravovat. Slovácko přišlo po porážce v Liberci o místo v elitní šestce, Karviná zase o sérii pěti zápasů bez porážky a inkasovaného gólu.

O víkendu doma v lijáku hrála se Spartou. Vedla, jenže ve druhém poločase se totálně sesypala a čtyřikrát inkasovala. „Druhý poločas si nedokážu vysvětlit. Bylo to z naší strany špatné, především defenzivní činnost,“ poznamenal karvinský kouč Juraj Jarábek.

I přes slibný vstup do jara tak Karviná zůstává ohrožená. Do prostřední skupiny to má daleko a před třináctým Zlínem, tedy poslední barážovou příčkou, má náskok jediného bodu.

Slovácku bude v zápase chybět zkušený obránce Kadlec, který za oplácení po souboji s libereckým útočníkem Kuchtou dostal červenou kartu.. „Neměl jsem se nechat vyprovokovat,“ řekl později smířlivě. „Když ale dal jednou loket Hofmannovi, pak zezadu sestřelil mě a v dalším souboji nešel do balonu, ale zase do mě a rozhodčí to neřešil důrazně, tak jsem se na něj rozběhl a neubrzdil se. Dotkl jsem se jej břichem, on se skácel a simuloval na zemi, jako bych mu urazil hlavu. Paradoxem je, že hlavní rozhodčí původně vytahoval žlutou kartu.“

„On je to v Česku trochu obecnější problém. Rozumím tomu, když do nás útočníci jdou v soubojích ve snaze získat míč. Něco úplně jiného ale je, když do nás jdou kolikrát zezadu loktem ve chvíli, kdy míč máme pod kontrolou a oni nás nelogicky dohrávají. Rozhodčí jim takové zákroky tolerují a netrestají je,“ štve Kadlece.

Sparta - Teplice středa 20.00, rozhodčí Hocek, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy

Sparta: Heča - Sáček, Costa, Hancko, Frýdek - Krejčí - Karlsson, Kanga, Dočkal, Hložek - Tetteh. Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Knapík, Vondrášek - Moulis, Trubač, Kučera, Radosta - J. Mareš, Řezníček.



Vyvrcholení ligového kola na Letné. Před týdnem tam Sparta herně vůbec nestačila Plzni, byť konečné skóre 1:2 pro ni nevyznívá až tak nepříznivě. Příliš se jí nepovedl ani první poločas víkendového zápasu v Karviné, v tom druhém už ale dominovala.

Dala krásné góly, zápas snadno otočila. Získala sebevědomí, trochu klidu. „Tabulka je vyrovnaná, takže jsme po jedné výhře poskočili tam, kde se nám přece jen dýchá trochu lépe,“ poznamenal brankář Milan Heča.

Sparta vyskočila z devátého místa na šesté, ale pokud první jarní tři body nepotvrdí, o místo v elitní skupině může zase rychle přijít. Posledně doma s Teplicemi padla 0:1, v aktuální sezoně na Stínadlech remizovala 1:1.

Oba týmy budou kvůli karetním trestům postrádat důležité stopery: domácí Štetinu, hosté Kodeše.