V Olomouci stále věří: Ještě to může být úspěšná sezona

Třicetiletý defenzivní záložník fotbalové Olomouce Radim Breite sklopil hlavu a v poslední minutě utkání naháněl o jedenáct let mladšího Pavla Šulce z Českých Budějovic, seč mu síly stačily. Nestačily.

Šulc i s míčem na kopačce vzdálenost od hlídacího psa neustále navyšoval a pádil sám na brankáře.

Byť na Mandouse nevyzrál a nenavýšil vítězství na 3:0, rozdíl v rychlosti zarazil i těžce zkoušené fanoušky sigmáků ve fanzóně na parkovišti u olomouckého obchodního centra: To je Breite tak pomalý?

Schválně, jestli víte, kdo v minulém kole ze všech fotbalistů v lize dosáhl nejrychlejšího sprintu?

Breite, statistici mu naměřili 33,8 kilometru za hodinu. Hned za ním se umístili rychlíci Šulc s libereckým Malinským (32,4). V 90. minutě byl Breite už jen vyšťavený.

Fakta mohou sloužit jako příklad, že tým Sigmy je lepší, než se může podle posledních tří výkonů po koronavirové krizi snadno zdát.

Tři kvalitní brankáři s kliďasem Mandousem v čele, zkušená obrana se žádaným Jemelkou, technická záloha s dispečerem Houskou a na hrotu kanonýr Juliš.

Opěrné body jsou, stejně jako zdvojené posty. Trenér Radoslav Látal má kam sáhnout, ač je škoda, že exreprezentační křídelník Pilař marodí, jak by se teď hodil navzdory zimním neshodám.

Proč se tedy nedaří Látalovi vyždímat z mančaftu víc? Jako před virem, kdy už to vypadalo nadějně? Nedokáže to? Stále nesedí technicky zdatným sigmákům Látalův přímočařejší/jednodušší styl? Měl by snad skončit?

Ani fanoušci nejsou jednotní.

Když si s nimi povídáte, uslyšíte i jeho zastánce s tím, že kádr potřebuje okysličit. Avšak po bezbrankové remíze na Slovácku a především ostudných porážkách s poslední Příbramí a rovněž trápícími se Českými Budějovicemi kritiků Látala logicky přibylo. Sigma se propadla na jedenácté místo čili do skupiny o záchranu, přestože kvalitou týmu patří výš. Na rozjetou Bohemku ztrácí tři body a před sebou má poslední tři zápasy základní části - v neděli doma proti Ostravě, pak jede do Mladé Boleslavi a na závěr hostí silnou Plzeň. Nic moc vyhlídky...

„My jsme věděli, jaká je situace v tabulce. Nejsme vůbec rádi, jak se to pro nás vyvinulo. Musíme si s tím poradit,“ nabádá na klubovém webu David Houska.

„Proti Příbrami to bylo nepříjemné. Měli jsme zápas zvládnout, protože bychom se více uklidnili a do Budějovic bychom pak také jeli s větším klidem. Naše krize se teď zase trochu prohloubila, ale jak jsem řekl, je to jen na nás a musíme se z toho dostat.“

Olomoucký trenér Radoslav Látal.

Ještě pořád to může být úspěšná sezona. Jak? Pokud se Sigmě podaří dostat do Evropské ligy z českého poháru (v semifinále přivítá Liberec). I proto Látalovo odvolání není teď pravděpodobné. Navíc má auru trenéra, který umí získat trofeje. Podařilo se mu to na Slovensku s Košicemi i v Bělorusku s Brestem.

Jasné je, že se Olomouc musí výrazně zlepšit. Systémově i jednotlivci, kteří hrají značně pod své možnosti především v ofenzivě. Látal se už nemůže jen spoléhat, že nadaný Chytil s pohotovým Julišem udrží vepředu těžké míče. Pozitivní zprávou pro sigmáky je uzdravení hroťáka Nešpora po složitém zranění.

Útočníci však potřebují větší podporu, přesnější centry, průnikové pasy. Zase si pomozme čísly.

Olomouc vs. Ostrava Online reportáž v neděli od 17 hodin

Na Slovácku vystřelili Hanáci na branku jedinkrát, a to ještě slabě.

Proti Příbrami trefili prostor mezi tyčemi jen třikrát.

A naposledy v Českých Budějovicích vůbec. Vůbec!

Alarmující vizitka, když uvážíte, že modří nenarazili na top soupeře.

„Bylo to stejné jako to, co jsme předvedli proti Příbrami. Snažíme se vytvořit šance, ale ty už nejsme schopní dohrát. Dynamo toho využilo. Dostali jsme gól a pak jsme se vše snažili honit na poslední chvíli,“ povzdechl si Houska. „I s Příbramí jsme ji de facto většinu zápasu přehrávali. I proti Budějovicím těch situací, které jsme měli dohrát, bylo dost. Buď nám k šanci chyběl kousek, nebo nám soupeř míč vykopl. Ve finální fázi nám chyběla větší kvalita.“

A to je potíž. Kvalita mezi vápny se moc nepočítá. Látal proto zamíchal sestavou, ale ani čtyři změny se mu na jihu Čech nevyplatily.

„Když jsme prohráli, tak asi ne,“ přemítá. „Nemá smysl teď hodnotit jednotlivce, liga pokračuje v rychlém sledu a musíme se do toho dostat vítězstvím. Máme před sebou těžký zápas s Baníkem, ale věřím, že se nám podaří získat tři body.“

A kdyby se podařil úspěch v poháru, nepřekryl by jen potíže, které by Sigmu dohnaly v sezoně příští?