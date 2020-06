Zase jsme to nezvládli. Udělám změny, říká olomoucký trenér Látal

Je porážka velký problém v boji o desítku? Bohemians dotírají.

Ano, je to problém. Chtěli jsme získat tři body, ale takových zápasů v sezoně už bylo. Když přišel takový rozhodující zápas, ať už se Slováckem, nebo s Bohemkou, nejsme schopni se prosadit, abychom se uklidnili a postoupili na sedmou osmou příčku. Bohužel se to opakuje celou sezonu.

Kde byl průšvih tentokrát?

Vedeme a místo toho, abychom to udrželi do poločasu, uklidnili se, protože naše hra byla nervózní, uděláme chybu, Víťa Beneš prostrkává míč nesmyslně do středu hřiště, nabídneme Příbrami šanci. Druhý poločas nastoupíme zase nekoncentrovaně, dostaneme gól a pak už to byla křeč. Bohužel jsme se nebyli schopni do zhuštěné obrany prosadit.

Překvapila vás poslední Příbram, nebo hrála, co jste čekali?

Co jsme čekali. Byla obětavá, důrazná, dokud cítila šanci, běhala, dřela. Nebyli jsme schopni se s tím vyrovnat.

Na bránu však vystřelila jen dvakrát. Antwi měl na gólovou volej hodně času.

Problém byl, že ve 43. minutě dáme nesmyslnou přihrávku do středu hřiště, kde to hráč vypíchne, a tam to nastalo. Nedostoupení hráčů, chyby se kupily.

I rozhodující gól Polidara padl po celkem banální situaci, i když pěkně sehraném brejku. Ale byli jste vzadu v přečíslení tři na dva.

My si to vyhodnotíme. Banální byl i první gól, nic těžkého. Kdyby to Beneš posunul v klidu na pravou stranu, kde byl Sladký volný, tak jsme to dohráli a ta situace se nestala. To jsou věci, které nás ubíjí a doplatili jsme na ně.

Co chybělo vepředu?Obětavost, pohyb, víc důrazu. Kdybychom poločas uhráli na 1:0, věřím, že bychom zápas zvládli. Druhý poločas jsme nastoupili strašně nervózně, a jak jsme dostali gól, bylo to ještě horší. Příbram zalezla, i když jsme vystřídali tři útočníky, nebyli jsme schopni se prosadit.

A vy jste znovu dostal žlutou kartu za řeči. Frustrující?

Však jste to viděli, já se k tomu vyjadřovat nemůžu.

Hned ve středu hrajete v Českých Budějovicích. Zatímco po Slovácku jste sestavu podržel, teď se dají očekávat změny?

Změny budou. Vepřek má žluté karty. Na jaře nám zápasy šlapaly, ale teď se do toho víc hráčů nemůže dostat, ani Mojmír Chytil, který měl vynikající formu. Kulhalo to už na Slovácku, sestavě jsme dali ještě šanci, ale teď změny přijdou určitě.

Čeká vás těžší los. Věříte, že proti silnějším soupeřům zapnou hráči na vyšší obrátky?

Těžko můžu za hráče odpovídat, protože my, trenéři, bychom chtěli... Neříkám, že nechtějí, ale je to všechno o hráčích. Takový zápas se musí doma zvládnout. Mužstvo kvalitu má, je velký problém, že jsme tento zápas nezvládli. Mohli jsme se vyšvihnout na sedmé místo, a zase to nedopadne. Je to o hlavách hráčů.

I když je situace pro všechny stejná, dá se říct, že pauza kvůli koronaviru vám uškodila?

Já se na to nebudu vymlouvat, je to o nás, trenérech, abychom mužstvo připravili. Nezvládli jsme to, máme čtyři zápasy na to, abychom mužstvo zvedli a udrželi se v prostřední skupině, plus Mol Cup. Takže máme ještě o co hrát. Některé výkony nejsou dobré, někteří hráči upustili z výkonu před pauzou, ale je na nás, trenérech, abychom s nimi pracovali.