Fotbalová liga zase na scéně, derby pod Ještědem i první u posledního

Fortuna liga pokračuje v týdnu kompletním sedmadvacátým kolem, tři utkání se hrají v úterý, pět ve středu.

Dál platí, že sportovních akcích se může zúčasnit tři sta osob, takže se liga hraje pořád bez diváků, případně se na tribunu dostane pár desítek příznivců.

Jablonec - Liberec úterý 18.00, rozhodčí Rejžek, na podzim 2:2

Podještědské derby číslo 53. Lepší bilanci má Liberec, vyhrál 24 zápasů, Jablonec jen třináct.

Liberec jde do utkání i v lepší formě. Vyhrál šest z posledních sedmi zápasů, zaváhal jen v odloženém duelu 23. kola v Teplicích, kterým se sezona po přerušení obnovila.

Před týdnem zvítězil v Českých Budějovicích, o víkendu si poradil se Slováckem a je už čtvrtý o jediný bod za Jabloncem.

„Během šesti dnů budeme hrát třetí zápas. Je to raketa, ale vždy se to líp kouše, když vítězíme. Kdybychom měli dvě porážky, je to složité. Takhle to ti hráči vstřebávají líp,“ poznamenal liberecký kouč Pavel Hoftych.

Jablonec naopak v jarní části už dost bodů poztrácel, z šesti zápasů vyhrál jen dvakrát, naposled utrpěl debakl 0:5 na Slavii. Trenér Rada však neměl k dispozici šest až sedm hráčů obvyklé základní sestavy. Proti Liberci už většinu mít bude: Sýkoru, Jugase a Matouška, kteří hostují ze Slavie, i Plechatého. Ten si odpykal trest za vyloučení.

Je to přímý souboj o třetí místo, která zároveň zaručuje účast v předkole evropských pohárů.

„Pro nás je to hodně důležité utkání, navíc derby. Blíží se konec základní části, všichni vidíme, jak je to nahoře našlaplané. Liberec má fazónu,“ upozornil Rada.

„Jablonec má velmi kvalitní mužstvo, doma extrémně silné. Víme, že je tam i velmi těžké prostředí. Beru to jako derby, půjdeme válčit o body,“ podotkl Hoftych.

Mladá Boleslav - Zlín úterý 18.00, rozhodčí Proske, na podzim 2:0

Mladá Boleslav vstoupila do soutěže po nucené přestávce dvěma zápasy proti nejlepším klubům. Slavii potrápila, v Plzni však v sobotu podlehla 1:7. „Už potřebujeme vyhrát,“ prohlásil boleslavský trenér Jozef Weber.

Oba týmy se loni střetly v nadstavbě ve finále skupiny o Evropu, po výsledcích 1:3 a 3:0 byla úspěšnější Mladá Boleslav. Ta vyhrála i podzimní vzájemný duel.

Zlín pod staronovým trenérem Bohumil Páníkem získal první bod, který v sobotu proti Baníku zachránil Džafič v poslední minutě. I Zlín potřebuje body, na jaře ještě nevyhrál, patří mu totiž barážová příčka, z níž by se rád posunul vzhůru.

„Ten gól je povzbudivý. Tento tým se nevzdává a věřím, že bude v tomto trendu pokračovat. Víme, že Boleslav dvakrát prohrála, s Plzní dostala naloženo, o to větší motivaci bude mít to odčinit,“ řekl Páník.



Příbram - Slavia úterý 20.00, rozhodčí Pechanec, na podzim 1:3

Příbram je sice pořád poslední, ale už začíná soupeře zlobit. Baník obrala o dva body, v Olomouci získala všechny tři. Vyhrála poprvé od loňského srpna.

„Myslím, že hráči po vítězství v Olomouci jednoznačně musí jít nahoru. Uvědomění si toho, že jsme schopni zápasy vyhrávat, je samozřejmě důležité, ale hráči musí pracovat stejně jako doteď a být na hraně sebezničení. To nám přinese výsledek,“ řekl Horváth.

V roli hlavního kouče v lize začíná a ještě neprohrál.

Slavii měla nevýrazný únor a březen, ale po přestávce se rozjela. Zvládla těžký zápas v Mladé Boleslavi a doma smetla třetí Jablonec. Do její hry se vrátil lehkost, zábava, sebevědomí.

„Otázka bude hlavně to, jak se oba týmy dokážou na úterý nachystat v tom rychlém programu, který teď přišel. Změna pro hráče je obrovská. Skoro tři měsíce nehráli zápas a teď to jde rychle za sebou. Musíme si vymazat z hlavy, že jedeme k poslednímu týmu tabulky. Myslím, že nás čeká minimálně stejně těžké utkání jako ta dvě, která už jsme odehráli,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.