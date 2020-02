Nová zbraň Olomouce. Hála v kondici, přihrává i pálí

I když jej pak zbrzdily potíže spojené se zápasovou zátěží po tak dlouhé době, v zimní přípravě trenéra Radoslava Látala nadchl: „Hálič patřil k nejlepším.“

A tak štírka postavil v jarním startu ligy v Teplicích na pravé křídlo místo Zahradníčka; tah vyšel, aktivní Hála si připsal krásnou asistenci při výhře 3:1.

A v neděli chce doma zase pozlobit sparťany: „Cítím se dobře. Na podzim jsem jim dal gól, kdybych to zopakoval, nebylo by to špatný.“

Špatná nejsou ani Hálova čísla na to, že v sezoně nastoupil osmkrát v základu: dva góly, dvě asistence. V sedmadvaceti se vicemistr Evropy do devatenácti let drápe pomalu na svůj vrchol. A Sigma získává zajímavou zbraň. „Už v přípravě měl čísla, dává branky. Dostává se do zakončení zkraje, to je jeho velké plus. Umí dát gól,“ vyzdvihuje jeho silné stránky Látal.

Právě touha a schopnost skórovat ho v boji o flek posouvá před Zahradníčka. „Každý je trošku jiný typ. Hálič měl přípravu fakt výbornou. Ulevilo se mu s kolenem. Dostal se do pohody,“ povídá Látal. „Dobře potrénoval po delší době. V létě měl ještě s kolenem úlevy, teď zvládl celou přípravu a to mu strašně pomohlo.“

Hála přikyvuje: „Po zranění jsem hrál, ale pak mě začaly bolet svaly nebo vyskakovat jiná zranění. Teď se cítím dobře, tak hlavně ať to vydrží. Jsem spokojený.“ Před startem jarní části mu Látal domlouval, aby neslevil: „Týden před Teplicemi jsme ho trošku poškádlili, nebyl v takovém nácviku.“

Teď už je zase nažhavený.

Ukázat se proti Spartě, natáhnout sérii bez porážky na šest utkání a přiblížit se mistrovské skupině je dobrý stimul. „Chystáme se jako na každý jiný zápas, ale Sparta patří mezi soupeře, na které se nejvíc těšíte. Bude to o to těžší, že mají nového trenéra, takže nevíme, co od nich čekat,“ přemítá Hála, jak se Sparta změní pod koučem Kotalem, který kvapně nahradil exolomouckého Jílka. „Hodně se o tom psalo, ale nečekal jsem, že ho vyhodí hned po prvním zápase. Nelogické, ale to je jich věc.“

Horší pro Hálu a spol. je, že se Sparta, v byť nevalné formě, stává méně čitelnou. „Ani nevíme, v jakém budou hrát rozestavení. Změny asi budou, protože nejsou spokojeni, jak to probíhalo. Na sestavu budeme do poslední chvíle čekat a pak si můžeme něco říct,“ podotýká Hála a potvrzuje, že ze Sparty už nejde takový respekt jako v daleké minulosti. „Když Sparta vyhrávala tituly, bylo to jiné. Teď dlouho nevyhráli, máme ideální šanci je porazit.“

Jenže chybět bude Sigmě útočník Juliš, host ze Sparty. V Teplicích se uvedl dvěma góly. Naopak do zálohy může Látal dát brouska Breiteho, posilu z Liberce. „Zapadl v pohodě jako každý. Znám ho jako soupeře, byl nepříjemný, důrazný. Teď budou mít smůlu naši soupeři,“ usměje se Hála. „Je lepší ho mít na své straně.“

V Olomouci se od začátku sezony potýkají s úbytkem diváků, na Spartu se tradičně očekává větší návštěva a Hanáci chtějí přesvědčit, že se vyplatí chodit na Andrův stadion pravidelně. „Doufám, že přijdou lidé, že jsme je pozvali výhrou. Kdybychom porazili Spartu, tak by to zájmu o fotbal v Olomouci pomohlo,“ přeje si Hála.

Zrovna jeho je teď zábava sledovat.