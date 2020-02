Proč kalup z Liberce do Olomouce? Přes noviny neválčím, říká Breite

Ve čtvrtek se tak hlásil na Hané. Podepsal smlouvu do června 2022, zapózoval s modrým dresem s číslem 22 a poprvé si zatrénoval s novými spoluhráči.

Debut si může odbýt v neděli na Andrově stadionu proti Spartě.

Což by byla po víkendu příjemná změna. To jste ještě jako hráč Slovanu vítězství 2:0 na Spartě sledoval jen z lavičky náhradníků.

Bylo by to pěkné. Skoro jsem proti nim hrál už minulý týden. Ale teprve se uvidí. Chce to chvilku čas.

Radim Breite Fotbalový záložník, 30 let.

Teplický odchovanec, který působil i v České Lípě, Čáslavi a Varnsdorfu. Radim Breite po přestupu do Olomouce. První ligové starty sbíral v Teplicích, odkud před čtyřmi lety zamířil do Liberce. Tady se postupně vypracoval až na kapitána, ale v probíhající sezoně se už ne vždy vešel do základní sestavy.

Poslední ligový zápas za Slovan odehrál v prosinci proti Karviné (3:0) a vstřelil v něm gól.

U Nisy odehrál 117 ligových utkání, v nichž zaznamenal deset branek a pět asistencí.

Celkem má na kontě 134 ligových startů (11 gólů). V sezoně 2016/2017 si s Libercem zahrál základní skupinu Evropské ligy.

Za to váš přesun nabral rychlost.

Ve finále už to bylo hodně rychlé. Jel jsem do Olomouce ve středu večer. Pro mě posledních pět dní nebylo optimálních. Jsem rád, že se to vyřešilo, že jsem tady a můžu hrát dál fotbal.

V Liberci jste jako kapitán přišel o místo v sestavě. Co se stalo?

Této otázky jsem se bál. Ale nejsem typ, který by chtěl válčit přes noviny. Jestli chci hrát fotbal, tak jsem prostě musel odejít. Víc bych to nechtěl rozebírat. Nebudu házet špínu z jedné strany na druhou, je to jedno. Mrzí mě to, ale to je život. Nejen ve fotbale.

Jaká tedy byla liberecká štace?

Zahrál jsem si i poháry, na to angažmá nezapomenu, bylo skvělé. Jenom chválím, a kdyby se mě někdo na Liberec zeptal, jen bych doporučoval - je to skvělý klub.

Zájem o vás měly i Budějovice. Co rozhodlo pro Sigmu?

Popravdě ani nevím. S Budějovicemi jsem jednal dlouho, chci jim poděkovat, protože jejich jednání bylo skvělé. Ale jak to dopadlo ve finále, ani nevím, protože se to rozhodlo samo.

Sigma vás chtěla také dlouho. Sportovnímu manažerovi Ladislavu Minářovi jste se zamlouval už před lety.

Byl jsem dlouhou dobu ve Varnsdorfu, pak jsem šel do Teplic a teď jsem byl dlouhou dobu v Liberci. Odejít, když máte smlouvu, je strašně těžké. Vždycky jsem se potuloval kolem domova na severu, aspoň je to nějaká změna. Co mám zprávy, tak je to tady krásné. Nebojím se.

V kabině jste se potkal s bývalými spoluhráči z Liberce Václavem Pilařem a Milanem Kerbrem. Znáte i další hráče?

Jo, proti klukům jsem hrál už před iks lety druhou ligu ve Varnsdorfu. Jako soupeři se známe dobře. Když jdete do klubu, kde někoho znáte, je to příjemnější. Jak jsem viděl kluky, tak jsou v pohodě a věřím, že si to sedne a budeme šlapat jako tým.

Po odchodu z Varnsdorfu jste se stal v lize zavedeným jménem. Ubírá se vaše kariéra směrem, jakým jste si představoval?

Je strašně těžké dostat se z druhé ligy do ligy. Z naší postupové sezony s Varnsdorfem jsem byl jediný, kdo se dostal do ligového mančaftu. A ještě to bylo štěstí, protože jsem byl domluvený, že jsem měl jít s trenérem Frťalou do Podbrezové. Na poslední chvíli jsem šel to Teplic. Dnes jsem tady nemusel stát, kdybych šel do Podbrezové. Nevím, co by se stalo.

S Libercem jste se chtěli dostat do šestky, byli jste ve hře v českém poháru. Jaké máte plány se Sigmou?

Stejné. Můžeme to jen přetlumočit. Ale jsem tady první den, je čas na to, abych se rozkoukal.

Cítíte se lépe v záloze na šestce, nebo osmičce?

Já se cítím dobře, když hraju. Je mi to opravdu jedno, stejně záleží na trenérovi, kam vás postaví. Vždycky nejste v situaci, že byste si mohl vybírat, a ve finále je nejdůležitější, abyste vyhrávali jako tým, a nezáleží na jednotlivcích.

Bude vaší hlavní úlohou rozbíjet útoky soupeře a chystat míče technickým záložníkům?

Jsem tady fakt krátce, ještě jsme to nerozebírali.

Ale připravený nahánět v neděli Dočkala a Kangu jste?

To jsou prostě fotbalisti, ale jsem na to připravený. V Turecku jsem byl nemocný, to bylo jen pět dní. Mám odtrénovanou skoro celou přípravu.

Budou k něčemu vaše poznatky z vítězného utkání na Letné, když teď pod novým trenérem Kotalem se dá očekávat jiná Sparta?

Vždycky je to jiné, když přijde nový trenér. Nebude to nic jednoduchého, ale věřím, že to zvládneme.