Liberec vs. Bohemians: kati pražských „S“ jdou proti sobě

Liberecký Slovan chce v prvním jarním zápase před svým publikem Bohemians oplatit podzimní porážku v Praze. Zvláštní motivaci má i kouč Pavel Hoftych, který v minulosti v Bohemians působil.

„Bohemians u nás určitě vsadí na poctivou obranu, asi to vzadu nebudou chtít moc otevřít, ale já věřím, že naši kluci budou hrát rychle, po zemi a obranu soupeře kvalitními přihrávkami překonají,“ řekl Hoftych. „Udělali jsme našim fanouškům i sami sobě radost výhrou na Spartě, takže doufám, že to na zápas doma proti Bohemce přiláká hodně lidí, protože z Prahy jich přijede do Liberce fandit svému týmu jako už tradičně spousta a my v takovém zápase potřebujeme typickou domácí kulisu a podporu.“

Liberec na úvod jara porazil Spartu na Letné 2:0, přestože v zimě přišel o nejlepší střelce Romana Potočného a Petara Musu. „Oba kluci prokázali obrovskou kvalitu a budou nám určitě moc chybět, zejména Potok i v kabině. Na druhou stranu otevřel jejich odchod dveře do sestavy dalším klukům a mají tak šanci ukázat, jestli do ní také patří,“ řekl stoper Matěj Chaluš. „Zápas na Spartě naznačil, že by to mohlo jít, ale to se uvidí až v dalším průběhu, protože jedna vlaštovka jaro nedělá.“

Do zápasu s Bohemians už navíc Liberečtí půjdou i bez svého bývalého kapitána Radima Breiteho. Zkušený záložník v poslední době nebyl spokojený se svým herním vytížením a po úvodním jarním zápase přestoupil do Olomouce.

Liberec po triumfu na Spartě zůstal na devátém místě, Bohemians se po domácím vítězství 1:0 nad Slavií posunuli na jedenáctou příčku. Její útočné řady v zimě vyztužil na hostování ze Sparty talentovaný Matěj Pulkrab, který v minulosti rok a půl úspěšně působil v Liberci a nastřílel za něj 14 gólů.

I asistent trenéra Bohemians Erich Brabec před časem krátce oblékal dres Liberce. „Já jsem vlastně ve Slovanu ukončil svoji hráčskou kariéru, takže je to pro mě trošku speciální zápas. Určitě se do Liberce těším a dnes to bude po tom mém konci první zápas na stadionu U Nisy v roli hosta, tak doufám, že pro mě bude úspěšný,“ řekl Brabec.

„Nečeká nás vůbec nic jednoduchého, i když jsme minule porazili Slavii. Myslím, že ten zápas bude hodně bojovný, vyhecovaný a s velkým nábojem i proto, že trenér Slovanu Pavel Hoftych v Bohemce působil, a že zároveň přinese i dobrou podívanou.“

I liberecký obránce Chaluš očekává fotbalovou válku, ale zároveň připomíná: „Bohemku mají možná fanoušci zafixovanou jako mužstvo válečníků, ale oni teď mají zároveň i řadu hodně šikovných fotbalistů. Bude to pro nás asi těžké, ale hrajeme první zápas na jaře doma před našimi diváky a určitě ho chceme za každou cenu vyhrát.“

Vzájemný duel začíná ve 14.30. Speciálními hosty budou bývalý liberecký trenér Ladislav Škorpil, herec Ladislav Hampl a zpěvák Jakub Děkan.